Döntöttek a 47-es szélesítéséről

Négysávossá építik át a 47-es főutat Debrecenig – jelentette be Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, a vásárhelyi és makói térség országgyűlési képviselője a csütörtöki kormányinfón. A négysávosítást – ahogy azt Lázár a keddi lakossági fórumán is mondta – 2018 végéig tervezik meg, 2021-re pedig meg is építik. A megyében ez a Vásárhely és Kakasszék közti szakaszt érinti.