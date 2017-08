Döntöttek az iskolabuszról

Tíz éve szállítja a külterületi településekről, Batidáról, Erzsébetről, Kútvölgyről és Szikáncsról, valamint a Rárósi út menti tanyavilágból iskolabusz az óvodásokat és a diákokat. Benkő Zsolt vásárhelyi önkormányzati képviselőtől tudjuk, a rövidesen induló tanévben is mintegy 150 gyerek veszi majd igénybe ezt a szolgáltatást.



Az iskolabuszról a legutóbbi, múlt hét hétfői rendkívüli közgyűlésen tárgyaltak és döntöttek a képviselők. A 2017/2018-as tanévben ez a szolgáltatás 30 millió 850 ezer forintba kerül, amit felerészben az önkormányzat és a tankerület áll, a családoknak ingyenes.



A DAKK Zrt. által biztosított négy busz először a Klauzál Gábor Általános Iskola Nádor utcai tagintézményéhez viszi a nebulókat és az ovisokat, onnan kettő megy tovább a belvárosi tanintézmények felé. A gyerekekre kísérő tanár felügyel utazás közben. Az úszásoktatásra is ezek a járművek szállítják a diákokat.



A megye nagyobb városai közül Makón nem üzemel iskolabusz – évekkel ezelőtt még volt –, Csongrádon pedig a menetrend szerinti járatokat sűrítik a tanév alatt. Azok szállítják a tanulókat, ez érvényes a környező tanyavilágra is, illetve ott a tanyagondnoki szolgálat is besegít.



Szentesen fordított az irány: a Kurca-parti városból jár sulibusz Fábiánsebestyénre, az egykori kistérségi iskolába. A kis létszámú osztályok miatt választják ezt a sulit a szentesi szülők közül többen is.