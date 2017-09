Dr. Szöszi is szemétbe került: illegális lerakók lettek a szelektív szigetek Vásárhelyen

Katona Csaba arra panaszkodott, többen hordják a Kohán György utcai hulladékszigethez szemetüket Fotó: Imre Péter

– Kertes családi házban lakunk, és szelektíven gyűjtjük a hulladékot – mondta a mindenórás vásárhelyi kismama, Kispál Rózsa. Szerinte könnyebb dolguk van, mint a társasházakban, panelekben élőknek, mert ott elég egy-két renitens, és máris borul minden. Úgy gondolja, lehet, alkalmatlanok vagyunk arra, hogy nagyobb közösségekben szelektálva, újrahasznosíthatóan gyűjtsük a szemetet.A túrát a belvárosban, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ mögötti társasház gyűjtőszigeténél kezdtük. A kukákba nem néztünk bele, viszont találtunk egy alternatív, egykori használati tárgyból kialakított, remélhetően ideiglenes szemétgyűjtőt. A városháza oldalánál lévő műanyagosban minden volt: papír, üdítős doboz és egy kevés műanyag is. Egyszerű megkülönböztetni a kukákat funkciójuk és színük szerint: a sárgába – mint már kiderült – való a műanyag, a kékbe a papír, a feketébe a fém, a zöldbe az üveg. De az oldalán elhelyezett felirat is tudatja, mit lehet beledobni és mit nem.

Lendvainé Kata figyel a szelektív gyűjtésre , aszerint dobja szemetét a kukákba. Fotó: Imre Péter

– A társasházban mindenki igyekszik szelektíven gyűjteni a szemetét, hiába – közölte a Kohán György utcán élő Katona Csaba. Azzal folytatta és rögtön mutatta is, illegális szemétlerakónak használják az ottani szelektív szigetet. Rendszeresen hordják oda autóval a teli zsákokat és a kiselejtezett tárgyakat. Tegnap is tele volt ilyennel az összes konténer, a papirosban kölcsönzőnyi videokazettával, de akadt fonott kosár is.– A minap is hallottam, hogy a lakótársak kiabálnak egy autóssal, de az rájuk sem bagózott, lerakta a szemetét, és távozott. Ennek így nincs semmi értelme – vélekedett Katona.

Ahol a konténerek környéke rendezett, tiszta volt, a tartalommal ott is akadtak gondok. Fotó: Imre Péter

A Cseresnyés Kollégiumnál, a Csengettyű köznél, és az Andrássy úti társasháznál viszonylagos rendet és tisztaságot találtunk. Belepillantva a konténerekbe a tartalom vegyes volt. Lendvainé Kata az Andrássy úti társasháznál közölte: rosszkor jöttem, mert általában nagy kupleráj van a szelektív sziget környékén, a környező kisboltok is odaviszik – válogatás nélkül – a szemetüket. De előfordult már, hogy ürüléket, hányást és vizeletnyomot láttak a környékén.– A házban lakók, így én is szelektíven gyűjtjük a szemetet. Sajnos akadnak trehány emberek, és tönkre tesznek mindent. Pedig csak egy kis odafigyelésre lenne szükség – mondta Lendvainé Kata.

– A szeptember 8-ai közgyűlés elé kerülő tervezetben három lehetőséget vázolunk a szelektív-probléma megoldására – közölte Kovács Pál, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. pénzügyi és szolgáltatási igazgatója. Elmondta: az egyik szerint maradna a jelenlegi 23 sziget, és az aktuálisan legproblémásabbat ideiglenesen megszüntetnék. A másik verzió szerint csak 7 maradna, a legdrasztikusabb pedig mindet megszüntetné. Utóbbinál a Klauzál utcai telephelyre vihetnék a vásárhelyiek a szelektívet.– A szigetek illegális szemétlerakókká váltak Vásárhelyen, és ezt mindenképpen meg akarjuk szüntetni. De ehhez nem elég újabb rendeletet alkotni, az emberek partnersége és a szigorúbb ellenőrzés is szükséges – tette még hozzá Kovács Pál.