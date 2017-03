Drága az ivóvíz a medencébe, kutat fúrnak a vásárhelyi strandon

– Ivóvíz helyett használjuk majd a vízforgatós medencék feltöltésére annak a kútnak a vizét, amit most fúrnak a strandon – mondta Hegedűs Zoltán. A vásárhelyi alpolgármester közölte: korábban az önkormányzati cégnek számító Zsigmondytól kedvezőbb áron és „házon belül" vásárolták a vizet, az Alföldvíz Zrt. azonban már különálló vállalkozás, és jóval drágább. Megtudtuk: Vásárhelyen mindig is ivóvizet használtak a vízforgatós medencékben.



A fentiek miatt döntött úgy a közgyűlés, új kutat fúratnak a strandfürdő területén. A munkák másfél hete kezdődtek, és még legalább másfél hét szükséges ahhoz, hogy vizet érjenek – tudtuk meg a helyszínen. A kút áprilisra készülhet el teljesen, azt követően még egy-két hónapot vesznek igénybe az engedélyeztetések, vagyis nyáron már teljes kapacitással működhet. A fürdő csapjaiból természetesen továbbra is ivóvíz folyik majd. A beruházás 80-85 millió forintba kerül, a költségeket a tavalyi év végén az államtól kapott 2,5 milliárdból fedezik.