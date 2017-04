Duplaannyiba kerülhet a tramtrain

Negyvenöt perc



A szegedi végállomás (Indóház tér) és vásárhelyi végállomás (Nagyállomás) közötti 30 kilométeres távolságot 45 perc alatt teszi majd meg a tramtrain, amelynek Szegeden 15 perc, Vásárhelyen pedig 10 perc lesz a menetideje. A városban 50 kilométer per órás sebességgel, a nyílt pályán pedig százzal száguldhat majd a villamos motorvonat.

Összehasonlító adatok

Citylink Hybrid Tramtrain

Hossza: 37,2 méter

Szélessége: 2,6 méter

Magassága: 3,8 méter

PESA villamos

Hossza: 30,1 méter

Szélessége: 2,4 méter

Magassága: 3,7 méter

A Magyar Államvasutakkal jó üzleti kapcsolatban álló Stadler nyerte meg a MÁV-START Zrt. tramtrain beszerzésére kiírt pályázatát. A nyolc jármű Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedik majd.A MÁV egyenként 30-40 méter hosszú, száz kilométer per órás utazósebességgel közlekedő hibrid járműre várta a gyártóktól az ajánlatokat. Bár a kiírásban konkrét összeg nem szerepelt, korábban a járművek beszerzésére 10 milliárdos tételt, a pálya kiépítésére pedig 13,2 milliárd forintot állítottak be. Februárban a szakági portál, a kozlekedesvilag.hu is 23 milliárd forintból megvalósuló beruházásról írt.A közbeszerzésen csak a Stadler Rail Valencia S.A.U tett ajánlatot, amely egyenként 6,4 millió euróért (közel 2 milliárd forint) gyártja le a 202 férőhelyes, dízel és villamos üzemmódú járműveket. Opcióként szerepel a cég ajánlatában, hogy a járműveken mozgássérültek által is használható vécét is kialakít, darabonként 1,2 millió euróért (mintegy 370 millió forint).Szerettünk volna többet megtudni a járművekről, illetve az uniós támogatásból megvalósuló beruházás finanszírozásáról, arról, ki biztosítja a pluszforrást a járművek megvásárlásához, de a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága türelmet kért, és azt válaszolta, a részletekről csak a szerződés aláírása után tájékoztatják a nyilvánosságot.Tavaly ősszel Berlinben tartották a világ egyik legnagyobb vasúti szakkiállítását. Ekkor írta az Index vasúti szakági hírekre hivatkozva, hogy Szeged és Hódmezővásárhely között várhatóan olyan villamos motorvonat közlekedik majd előreláthatólag 2019-től, mint amilyen már a kelet-németországi Chemnitzben fut, amit a Stadler által megvásárolt Vossloh cég tervezett. A Citylink Hybrid Tramtrainen vécé is van.Lapunk információja szerint arról még nem született döntés, hogy a Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő tramtrainen lesz-e vécé. Úgy tudjuk, a Stadler nem nulláról kezdi el tervezni a szegedi hibrid járművet – bár a kiírás szerint a szerződés aláírásától 47 hónapja van, hogy forgalomba állítsa az első magyar tramtraint –, hanem már meglévő járműtípus, nagy valószínűséggel a chemnitzi villamos motorvonaton módosít majd, és bőven a határidőn belül leszállítja a járműveket.Bár információink szerint a Stadler 202 férőhelyes tramtrainje hosszabb és szélesebb lesz, mint a 209 férőhelyes szegedi PESA villamos, nem kell szétverni és átépíteni a szegedi peronokat, csak kisebb korrekciókat kell végrehajtani.