Duplán fizetnek hónapokat az este fürdőzők Vásárhelyen

– Az előző bérletem február 5-én járt le, és amint lehetett, megváltottam az újat, az esti órákra szólót. A teljes árat kellett fizetnem – mondta a 60 éves, vásárhelyi Farkas László. Többen nem jártak vagy járnak olyan jól, mint ő, mert akár áprilisban, akár júniusban jár le a korábban dátumtól dátumig szóló éves bérlet, az egész évre szóló, 48 ezer forintot kell a kasszában hagyni az esti belépőért.



Korábban beszámoltunk arról, hogy bevezetik ezt a bérletfajtát. Február 20-ától lehet megvásárolni, és 17-től 21 óráig strandolhatunk vele. A helyiek aláírásgyűjtést indítottak, kezdeményezésük a közgyűlés elé került, amely döntött az új típusú belépő bevezetéséről. Az idei csonka év, mert december 31-én jár le az érvényesség, de a következő teljes esztendőre is ennyibe kerül majd (2017. február 15.: Bevezetik Vásárhelyen az esti strandbérletet). A kondíciók ismertek voltak, a duplán fizetést mégis sérelmezik az érintettek. Az esti csoportba legalább 100-150-en tartoznak, de egyszerre nincs mindenki ott. Érdekesség: a hivatalos árlistában, a honlapon nem szerepel ez a bérletfajta.



Farkas László hangsúlyozta, nem kedvtelésből, az egészségük megőrzéséért úsznak, ő a gerincműtétet kerülheti el a rendszeres mozgással. De az orvos által „felírható" rehabilitációs kétszer 15 napnál neki és társainak több kell. Ezért harcoltak az esti kedvezményes úszásért, ebben a város vezetői partnerek voltak – említette meg Farkas.



Viszont ők nyugdíjasok, kispénzűek, minden fillér számít, ezért sérelmezik, hogy hónapokat kell duplán fizetni. Javaslatuk, hogy időarányosan vonják le a 48 ezer forintból az előző bérlettel már kifizetett hónapokat. Az esti csoporthoz tartozik Binnyei Géza ügyvéd, aki elmondta: megítélése szerint jogellenes, ha valamit kétszer fizettetnek ki. Ehhez Farkas László annyit tett hozzá: ha nem változik a helyzet, utánanéznek, milyen lehetőségük van perelni.



Megkérdeztük Antalóczy Pétert, a Hód-Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft. ügyvezető igazgatóját. – Az esti órákra szóló bérletet idén, évközben vezettük be – lakossági kérésre, petíció is volt az ügyben –, és december 31-éig szól. A közgyűlés úgy határozott, a váltás időpontjától függetlenül a teljes árat, 48 ezer forintot kell fizetni. Ez átmeneti év, jövőre január 1-jétől lesz érvényes, ugyanennyiért – reagált Antalóczy.