Ebben a hónapban megszűnik a Vásárhelyi Televízió

Két hét után mára kaptak időpontot a VTV dolgozói Márki-Zay Péter polgármesterhez, hogy tárgyaljanak a tévé körül kialakult tarthatatlan helyzetről. A problémáról többször beszámoltunk: a városvezetés a tavaly decemberben megszavazott közgyűlési rendelet ellenére nem biztosítja a televízió működéséhez szükséges forrást - olvasható a Promenád.hu -n.A találkozó után Rókus Ákos, a médiumot üzemeltető Szerdahelyi NKft. ügyvezetője elmondta, az önkormányzat hozzájárulása nélkül nem látnak lehetőséget arra, hogy a televízió továbbra is működőképes legyen. – A tévének nincs jövője. A dolgozók béreinek kifizetése akadozik, és minél tovább működnénk, annál nagyobb lenne feléjük a tartozásunk, ami sem a városnak, sem a cégnek, sem a munkatársainknak nem előnyös – fejtette ki.Emiatt még ebben a hónapban elsötétül a tévé képernyője. A Szerdahelyi az elkövetkezendő hetekben, hónapokban végelszámolás alá kerül, így a dolgozók a cég vagyonából megkapják majd a pénzt az elvégzett munkájukért. A felszámolást egyébként a munkatársak maguk is kezdeményezhetik a kifizetés gyorsítása érdekében.Márki-Zay Péter szerint a település csődközeli állapotban van, így nem tudják megmenteni a tévét. – Bármi forrást ide fordítanánk, csak további veszteséget okoznánk – mondta a politikus, aki úgy véli, az anyagi okok miatt a VTV leghamarabb egy év múlva indulhat újra.Addig azt tervezik, hogy a Szegedi Televízióban legyen híradó a vásárhelyi hírekről, illetve itt közvetítsék a városi közgyűlést is.