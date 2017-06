Ebnek játék, gazdinak munka a kutyatánc

Josephine már a mozdulataiból tudja, mire gondol gazdája, Kríz Orsolya. Fotó: Máté Gergely

-Szerelem volt első látásra – emlékezett vissza Kríz Orsolya a Németh László Városi Könyvtárban szombaton, hogy miért választotta az ausztrál juhász Shane-t. A jámbor, hét hónapos négylábú még csak tanulja a trükköket, amelyeket Orsolya másik kutyája, a hatéves Josephine már gazdája mozdulata után követ.A négylábúak hamar belopták magukat a könyvtárban időző gyerekek szívébe. A legnagyobb nevetést az váltotta ki, amikor a frizbit önkényesen odavitték a gazdájukhoz.– Kérdezték már tőlem, hogy állatkínzás-e a kutyatánc. Azt kell, hogy mondjam: nem az. A kutya ezt teljes mértékig játéknak fogja fel, a gazdi számára már sokkal inkább munka – magyarázta a mintegy harminc érdeklődőnek.– A versenyeken is nagy pontlevonás jár érte, ha a kűr közben a kutya ugat, mert az a stressz jele – tette hozzá a gazdi.– Egy kűrt egy évig viszünk. Tizennyolc hónaposnál fiatalabb nem is indulhat a versenyen, viszont felső korhatár nincs. Az a jó ebben a sportban – habár művészetnek is nevezhetjük –, hogy a kutya ebből nem tud kiöregedni.Nem feltétlenül a kutya mozgását veszi figyelembe a zsűri, hanem azt, hogy milyen pontosan követi a parancsokat – mondta Orsolya.

– A legnehezebb trükk, amit megtanítottam Josie-nak, az a piruett. Ilyenkor két lábon állva forog – magyarázta, mielőtt megmutatták volna a mozdulatsort, melyet a gyerekek tapssal jutalmaztak. A trükkről elmondta, hogy a kutyának olyannyira megerősödik a háta, mire azt meg tudja tanulni, hogy könnyedén végzi el a mozdulatot.– Több mint húsz éve, 1995-ben lett kutyám először, és nagyon érdekeltek a parancsok. A kutyatánc a 2000-es évek elején tűnt fel Magyarországon, de akkorra már sajnos a kutyusom elment – idézte fel.– Egészen 2011-ig kellett várnom, hogy elkezdjem a munkát egy kutyával, és Josie volt az – mondta.– A kutyákat bokszban érdemes tartani. Sokáig pórázon vittem Josephine-t a versenyekre, de felnőttkorában, háromévesen egy másik versenyző ajánlotta, hogy szerezzek be neki egyet. Jutalomfalattal sikerült megszoktatni vele, egy idő után már azt vettem észre, hogy ebben alszik a versenyeken – fejtette ki Orsolya.A pórázon tartott kutya a versenyeken folyamatosan arra vár, hogy parancsot kapjon, figyeli a gazdáját, míg a bokszban nyugodtan pihenhet.– Vannak olyan versenyek, ahol csak kutyáknak alakítanak ki szobát, ahol a bokszukban pihenhetnek, de nemzetközi versenyeken alapkövetelmény a boksz. Ilyenkor ők nem is jöhetnek a versenytérhez addig, amíg nem szólítják őket.A kűr alatt nem adhatunk nekik jutalomfalatot, de még csak hozzájuk sem szólhatunk – magyarázta. A versenyeken a négylábúak a zenét is felismerik, de a gazdájuk mozdulatai alapján végzik el a parancsokat.