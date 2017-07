Eddig kudarc a szelektív gyűjtés Vásárhelyen

– Ki az a tuskó, aki ezt csinálja? Ez kritikán aluli, felháborító! – csattant fel Bakosné Márta a Liszt Ferenc utcai szelektív hulladékgyűjtőnél. Az edények bűzlenek, szemét veszi körbe olajoskannától kezdve a számítógépházig.



– Az én családom már évtizedekkel ezelőtt szelektíven gyűjtötte a hulladékot, külföldön éltünk. Úgy jöttünk haza, hogy már nem is tudnánk másképp gyűjteni a szemetet. Biztos, hogy nem itt lakik, aki idehordja a szemetet. Be kéne kamerázni a területet! Ezt nem szabadna hagyni, gyerekek is játszanak itt a környéken a szünetben, rájuk is veszélyt jelent az üvegtörmelék. Felháborító ez a 21. században – fogalmazott.



Bakosné Márta szerint létezik alternatíva is, máshol megoldották.



– Ahol éltünk, ott a papírnak és az üvegnek volt edény fenntartva, a műanyagot házanként szedték össze – mondta. Hozzátette, legfőképp az emberek mentalitásával van probléma.



– Van óvónő a rokonságomban, a gyerekeket már arra tanítják, hogy értsék a szelektív hulladékgyűjtést. 5 évesen már megértik.



– A közgyűlés szeptemberben foglalkozik majd a szelektív szigetekkel kapcsolatos tapasztalatainkkal. Bemutatjuk, hogy mennyit romlott a helyzet – tájékoztatott Kovács Pál, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. pénzügyi és szolgáltatási igazgatója.



– Van olyan tároló, amelyik 90 százalékban szennyezett. A hulladékot ellopják, illetve illegális szemét kerül a gyűjtőbe. Viszont ezek után is törekedni fogunk a magas házak környékén a szelektív hulladékgyűjtés fenntartására. Egyrészt erre kötelez minket a törvény, és az állami holding is megnézi ezt a szolgáltatásunkat, amikor a finanszírozásról van szó.



A vásárhelyiek véleménye némileg megoszlik a gyűjtőszigetekről. – Körülbelül két-három naponta hozom le a műanyag flakonokat az Andrássy úti szelektív szigetbe. Szerintem jó állapotban vannak, nincs szétszórva a szemét – fejezte ki elégedettségét Hajdú Ernőné.



Egy hónappal ezelőtt költözött Hódmezővásárhelyre Juhász Ibolya.



– Tomajmonostorán is van szelektív hulladékgyűjtés, ahonnan jöttünk. Heti egyszer viszem el a palackokat. Jónak tartom, hogy egyáltalán létezik szelektív hulladékgyűjtés, de az a tapasztalatom, hogy büdösek a szelektív szigetek, és zajt csapnak, akik használják – fogalmazott Ibolya.



– Büdösnek büdös, de a kukák ilyenek. A szemét büdös. Családi házas környezetben lakom, ott nem tapasztaltam, hogy megrongálnák az edényeket. Ha meg valaki kihordja a szemetet oda, az előbb-utóbb úgyis el fog onnan tűnni – magyarázta Téren Tünde



A Liszt Ferenc utcai szelektív sziget a leginkább kihasznált, és valószínűleg a legszennyezettebb is. Fotó: Máté Gergely