Eggyé vált az ecset, a szín, a vászon és a festő - fények játéka az Alföldi Galériában

Amikor az ecset, a szín, a festő és a vászon eggyé válik, akkor előtűnik a művészet. A képbe beleköltözött az a fény, amit az alkotó magában hordoz - ajánlotta a közönség figyelmébe Zoltai Attila Fények játéka című egyéni tárlatát szombaton, Hódmezővásárhelyen Földi Péter.Zoltai Attila kisteleki születésű, Hódmezővásárhelyen élő és tanító festőművésznek nyílt tárlata szombaton az Alföldi Galériában. A művész 5 teremben 75 festményét és 23 kisplasztikáját mutatja be, amelyek az elmúlt 10 évben készültek.- Zoltai Attila festményei fotókat messze meghaladó életszerűséggel, meggyőzőerővel rendelkeznek. A fotókobjektivitásával szemben azonban ott van az alkotó személyiségének szubjektivitása, ami átlényegíti, atmoszférikussá és személyessé teszi a látványt - mondta a megnyitón Földi Péter, Kossuth-díjas festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja.- Zoltai Attila festményei szerkesztett látványok, kiemelt motívumokkal. A most kiállított képeken több szemüveg is látható, így a fogalomtartalom is beleszól a tartalomba. Azt üzenik, ne csak a felszínt nézd, hanem a szemüveg látványelemének eszközével tárd fel a kép igazságtartalmát is. Ha ez megtörténik, akkor a látszat mögött fel lehet tárni a lényeg esszenciáját.Földi Péter úgy fogalmazott, Zoltai Attila anyagkezelése döbbenetes.- Van ebben valami varázslat. Egy régi filmben a főhőst célba lőni tanították. A nővére azt mondta, akkor fogsz jól lőni, ha te, a pisztoly és a cél eggyé váltok. Amikor az ecset, a szín, a festő és a vászon eggyé válik, akkor előtűnik a művészet, a képbe beleköltözött az a fény, amit az alkotó magában hordoz. Zoltai Attila alkotásai is ezt tükrözik - mondta Földi Péter.A kisplasztikák visszatérő motívuma a kerékpár és a hangszerek.