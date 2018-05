Egy deci pálinka vagy egy deci kukac: hajnali ötkor nyit a horgászok presszója Mártélyon

Kádi Ferenc csontiért jött Mindszentről. Hízóné Farkas Ilona ennél a pultnál a horgászokat, a másiknál a kocsmai vendégeket szolgálja ki. Fotó: Török János

– Az ötlet nem a miénk. Ez a hely már így működött 2000-ben is, amikor megvettük – mondja a mártélyi presszó és horgászbolt üzletvezetője, Hízóné Farkas Ilona. A helyiségben a bejárattal szemben két pult, mögötte kétféle berendezés. Aki egy deci pálinkát szeretne, az a jobb oldali pulthoz megy, aki egy deci csontkukacot – ami légylárva, steril körülmények között szaporodik, és imádják a halak –, a bal oldalihoz. – A férjem korábban a Tisza-part Kempinget működtette, úgy, hogy bérelte. A bérleti díj azonban sok lett. Eldöntöttük: ha újból belekezdünk valamibe, az már nem lehet bérletben, csakis saját tulajdonban. Ezt a presszót-horgászboltot a szomszédunk működtette, eladó lett. Megvettük, és akkor számomra elkezdődött egy nagyon érdekes tanulási folyamat.Ilonának addig is volt fogalma arról, mi a zsinór, az úszó, a giliszta, ám a vevők olyasmit is kértek, amiről nem tudta, micsoda. Pedig volt belőle az üzletben. – Mindenféle kütyük. Előfordult, hogy megkértem a bácsit, ne haragudjon, legyen szíves bejönni ide, és megmutatni, melyiket kéri. A horgászok pedig türelmesen elmagyarázták, melyik mire való. Az a szerencse, hogy szinte mindegyik szeret arról beszélni, hogyan, milyen fölszereléssel fogja a halat. Tőlük kaptam kedvet ahhoz, hogy én is kipróbáljam a horgászatot. Bár az utóbbi két évben nemigen jutottam le a vízpartra.Az ország valószínűleg egyetlen ilyen, kétprofilú vendéglátóhelye a horgászok életritmusához alkalmazkodik. Téli időszakban reggel hatkor, április elsejétől pedig ötkor nyit. Van két nap, a szenteste és a szilveszter, amikor kicsit korábban zár. Éves területi engedélyt és napijegyet is árul.– A horgászok szeretnek napkeltekor már ott ülni a parton, úgyhogy sokuknak ez a hajnali öt is késői időpontnak számít – mondja Ilona. – És azzal együtt, hogy türelmes emberek, a türelemnek is megvan a maga helye és ideje. Itt előfordult, hogy valakinek két percet kellett várnia a sorára, és ez nem tetszett neki, meg is mondta.Miközben beszélgetünk, hol az egyik pulthoz érkezik vendég, hol a másikhoz. A békéssámsoni Kádi Ferencnek Mindszenten van nyaralója, ő például csontiért jött.– A vendéglátós részhez inkább a helyiek jönnek, és ez állandó forgalom. Horgászok más településről is érkeznek. A hétvégéken ők viszik a prímet. Inni legföljebb egy kávét isznak, vesznek dobozos üdítőt, sört. Föltankolnak, és mennek. Ha jobb az idő, lehet rájuk nagyobb számban számítani. Most, hogy enyhe telünk volt, novemberben pontyot telepítettek. Páran fogtak is szépen, aminek pillanatok alatt elterjedt a híre. Nagyon nagy forgalmam lett. Tavasztól őszig viszont nekik már az is elég jó időnek számít, ha nem esik az eső.