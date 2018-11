Egy hónapig nem tudta használni bejáróját a vásárhelyi Kovács Ernő - cikkünk megjelenése után eltűnt a lyuk

Kovács Ernő a bejárója előtti, közlekedést akadályozó lyuknál. Fotó: Imre Péter

– Már több mint egy hónapja nem tudjuk használni a bejárót, mert az Alföldvíz munkatársai a csőtörés elhárítása után nem állították vissza az eredeti állapotot. Pedig kötelességük lett volna – panaszolta a vásárhelyi, Tulipán utca 25. szám alatt lakó Kovács Ernő mai lapunkban megjelent cikkünkben. A probléma még aznap megoldódott - olvassák el ma történetet, amely hónapokkal ezelőtt kezdődött!A család azzal kereste meg az Alföldvíz Zrt.-t, hogy folyamatosan csorog a víz a vízóraaknába, és már legalább 25–30 centis. Kovács Ernő elmondása szerint azt a választ kapták, akkor szóljanak legközelebb, ha már félig telt az akna. Szóltak. Azért is, mert a talajvíz kizárható, hiszen ez a terület Vásárhely magasabban fekvő részéhez tartozik. Október 5-én kijöttek a szerelők, elhárították a hibát, a csőtörést, de a munkát nem fejezték be, félbehagyták. A gödör félig temetetlenül, korlátokkal határolva maradt a kapubejáró előtt.– Azóta háromszor – kétszer én, egyszer a fiam – mentünk be az Alföldvízhez érdeklődni: mikor szüntetik meg a lyukat, és használhatjuk végre újra a bejárót? Legutóbb egy hete jeleztem a problémát, és ugyanazt a választ kaptam, mint mindig: rövidesen helyreállítják azt a részt. Ha jönnek a fiaim, nem tudnak hová beállni, csak az utcán, illetve a szomszédok előtt parkolhatnak – mesélte kálváriáját Kovács Ernő, aki felháborítónak tartja a cég eljárását.Közölte: azért fordult lapunkhoz segítségért, hátha így végre történik valami előrelépés az ügyben. Azért is lenne sürgős a megoldás, írtuk, mert hamarosan érkezhet a megrendelt 50 mázsa tűzifa, amelyet nem szeretne az utcáról behordani. Kérdésünkre elmondta: szerinte 25–30 perces munkával eltüntethetnék, ahogy nevezte, a „bombatölcsért", ha a kész beton már a helyszínen lenne. Jobb híján kézi erővel korábban már ő is tömörítette a gödörben lévő anyagot.

A problémával megkerestük a városrész önkormányzati képviselőjét, Bálint Gabriellát, aki azt mondta: amint lerakjuk a telefont, hívja az illetékest, segítséget kér, amit eddig mindig meg is kapott. Alig telt el fél óra, visszahívott, és újságolta: megígérték neki, már a héten megoldódik a probléma, újra használható lesz a kapubejáró. Olyannyira gyorsan reagáltak, hogy ma délelőtt már el is tüntették a gödröt az Alföldvíz Zrt. munkatársai. Kovács Ernő fél 10-kor telefonált vásárhelyi szerkesztőségünkbe, és örömmel újságolta: lapunk és Bálint Gabriella települési képviselő közbenjárására befejezték a félbehagyott munkát. Eltűnt a lyuk a ház elől, ismét használhatják a bejárót, és nem kell az utcán, a szomszédok előtt parkolniuk azoknak, akik hozzájuk jönnek.