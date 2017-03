Egy komplett fürdőszobát belehordtak a kátyúkba

A Vámház és a Jókai utca közötti szervizút aszfaltozását nem minden ott lakó szeretné. Fotó: Imre Péter

– A házfelújításkor egy komplett fürdőszobát beledolgoztunk az útba, hogy egyengessük, javítsuk az állapotát, de jelentős csapadéknál folyamatosan süpped, süllyed – mondta a vásárhelyi Simonyi utcai közben lakó Hajdú Roland. Párjával, Virág Mártával 2009 óta élnek ott, folyamatosan szóvá teszik a nem szilárd burkolatú út állapotát. Megnyugtató választ még nem kaptak, Roland legutóbb a Szabadság Olvasókörben tartott fórumon említette meg a problémát. Az útba eddig sódert, építési törmeléket, zúzott, mart aszfaltot is belehordtak – utóbbival a város tavaly igyekezett javítani az állagán.– Mindenki próbálja az előtte lévő részt karbantartani, hiába. Amikor kiadós esőt kapunk, kerítéstől kerítésig faltól falig áll a víz, a szomszédunk udvarára befolyik – vázolta a helyzetet Hajdú Roland. Elmesélte, amikor tanyai ismerősük náluk járt, közölte: nehezebben jutott be hozzájuk, mint a saját tanyájára. A vízelvezetést mindenki magának oldja meg, ahogy tudja. A közben a 30-as számú házak találhatók, 6-7 család él ott, zömmel idősebbek, mint a 76 éves Pataki László. Elektromos, 4 kerekű rokkantkocsijával alig tud közlekedni – panaszkodott. Megmutatta: kétoldalt járda van, de az úttestről hiányzik az aszfalt. – Meg kellene csinálni, ez is a Simonyi utca része – tette hozzá.

Erre még nincs pénz – árajánlatot kér rá az önkormányzat –, van viszont a másik földes útra, a Vámház és a Jókai utca közötti, a Kutasi úttal és az ottani kerékpárúttal párhuzamos szervizútra az Epreskertnél. Idén szilárd burkolatot kap, 50 millió forintot áldoznak rá. Ez az ötlet azonban meglepő módon nem minden ott lakónak tetszik.A kapuk előtt 2-3 méterre halad el a szervizút. Ha szilárd burkolatot kap, jelentősen megnő rajta a forgalom, és fokozottan balesetveszélyes lesz. János azt javasolta: 20-30 kilométeres sebességkorlátozó táblát tegyenek ki, és fekvőrendőröket is helyezzenek el azon a szakaszon. Azt követően nem engedhetik ki a gyerekeket olyan nyugodtan az utcára, mint eddig, ráadásul a közelben játszótér is van, közvetlenül a földes út mellett. Akadt, aki arra emlékezett, a vízvezeték-szerelésig, -cseréig jó volt az út minősége, utána romlott el. Kiadós esőzésnél hosszú métereken egybefüggő vízfelület alakul ki, és utána minden csupa sár. Olyankor az autókat pihentetik, gyalog vagy biciklivel közlekednek. Szeretnék, hogy szilárd burkolatú legyen az út – bár volt olyan ott élő, több is, aki feleslegesnek nevezte –, de a forgalom növekedésétől tartanak. Az újonnan arra közlekedőket kellene kordában tartani, szigorúan szabályozni. A legtöbben véleményükhöz nem adták a nevüket.– Nem vitás, javítani kell az út állapotán. Pártolom az aszfaltozást, mert bokáig érő sárban a kukákat is nehéz kivonszolni a Kutasi útig. Ehhez a bejárókat is meg kellene csinálni, legalább aszfalttörmelékkel tömöríteni – mondta Ildikó.