Egyelőre nem szedik le a karácsonyi díszvilágítást

Még mindig kint van a főtéren a díszvilágítás. Fotó: Kovács Erika

Hódmezővásárhelyen a Kossuth téren még mindig fent van a karácsonyi díszvilágítás. A polgármesteri hivatal a Facebookon tette közzé ennek okát. A leszerelés, mint írták, 700 ezer forintba kerülne. Ezért a fákon maradnak a füzérek, az oszlopokon, illetve a jégpálya helyénél lévők leszedésére pedig új árajánlatot kérnek.– Nem tudom, hogy jót tesz-e a nagy meleg a díszvilágításnak. Ezeket hideg idő elviselésére tervezték – mondta Hódmezővásárhelyen, a Kossuth téren sétáló Imre Pál. Szerinte így elveszti az ünnepi jellegét. – Mindig várjuk, hogy télen mikor szerelik fel és kapcsolják be. De ha egész évben látja az ember, még ha nem is világít, az nem jó – tette hozzá.– Én sem szoktam leszerelni az otthoni fenyőfáról a világítást. Az mondjuk nem olyan feltűnő, mint itt a Kossuth téren. Ezek a díszek szerintem bírják a hideget és a meleget is – mondta a főtéren Kovács Veronika.A karácsonyi díszek érintőlegesen a keddi rendkívüli közgyűlésen is szóba kerültek. Fekete Ferenc képviselő szerint furcsa lenne sörözni augusztus 20-án a karácsonyi díszek alatt. Ezt arra mondta, hogy Márki-Zay Péter polgármester az ülésen célzott arra, hogy nincs forrás az augusztus 20-i rendezvényre. Néhány órával később kiderült, tűzijáték biztosan nem lesz, csak fényjáték. Ezt a polgármester jelentette be Fekete Ferenc keddi, csúcsi lakossági fórumán.Márki-Zay Péter váratlanul jelent meg az összejövetelen. A Rádió 7 beszámolója szerint ezt mondta: „Ahhoz, hogy megvalósuljanak ezek a fejlesztések (út- és járdaépítés – a szerk.), spórolni kell, például az augusztus 20-i ünnepséggel. Ebben a városban sok-sok éven keresztül mindig volt augusztus 20-i rendezvény, volt borfesztivál. Én nem feltétlenül tartom ezt ideálisnak. Spóroljunk. Ne fogjon olyan vastagon a ceruzánk. Nem lesz tűzijáték, hanem lesz fényjáték" – fogalmazott a polgármester.– A városi rendezvények megszervezéséhez eddig nagyon sok támogatást kaptunk a vállalkozóktól. Vagyis nem csupán a város költségvetését terhelték az ilyen jellegű kiadások – nyilatkozta megkeresésünkre Fekete Ferenc.– Levélben kértük a vállalkozók segítségét, hogy ha lehetőségük engedi, akkor anyagilag járuljanak hozzá a rendezvényeink megszervezéséhez. Most egy kis hiba csúszott a rendszerbe. Mint ismeretes, a vállalkozók kérésére elengedtük az építményadójuk 30 százalékát, amit a dolgozóik béremelésére fordíthatnak. A polgármester úr ezt már többször próbálta meghiúsítani. Ez a huzavona nem tudom, milyen hatással lesz a vállalkozók adakozókedvére… – tette hozzá.