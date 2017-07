Egyenlíteni akar a hímzőműhely

Tizenkilenc Magyar Kézműves Remek díj és a díjazottak, Ambrus Sándor és a hímzőműhelyt képviselő Angyal Frigyesné. Fotó: Imre Péter

– Az első kézművesremek-díjra vagyok a legbüszkébb, azt a tabáni étkészletért kaptam – elevenítette fel a kezdeteket Ambrus Sándor vásárhelyi fazekasmester pénteken a belvárosi fazekasházban. Eddig 10 Magyar Kézműves Remek elismerést vehetett át, és nem is lesz több: elérte a célt, többet nem pályázik – árulta el.Indul azonban a másik megyei csúcstartó, a vásárhelyi HÓDFÓ Közhasznú Nonprofit Kft. hímzőműhelye, amely eddig 9 elsőséget gyűjtött be. Az idei kollekció különleges lesz, de Angyal Frigyesné műhelyvezető kérésére csupán annyit írhatunk le róla, tartalmaz majd egy hímzett nyakéket is. Annyit még elmondott, szeretnék utolérni Ambrus Sándort. Eddig a megyei kézműveseknek 2002, az első pályázati kiírás óta közel 50 díj jutott, ebből 19 ott volt a pénteki sajtóeseményen.

Jelentkezni az ideire még közel 1 hónapig, augusztus 15-éig lehet, több kategóriában – közölte Martonosi János, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kommunikációs munkatársa. Követelmény a termékek eredetisége, nemzeti kultúrát őrző, egyedi értéket képviselő hagyományhűsége, a kivitelezés kiváló minősége és turisztikai hasznosíthatósága – emelte ki.