Egymás hegyén-hátán parkolnak a biciklik

Herczeg János az autóbusz-állomás szomszédságában lakik, évek óta bosszantja a kerékpártárolás problémája. Fotó: Török János

– Már többször is jeleztem, hogy rengeteg problémát okoznak a buszozók kerékpárjai – mondta Herczeg János, aki a hódmezővásárhelyi buszpályaudvar közvetlen szomszédságában lakik. – Le kellett vennünk a kert körüli kerítésnek szánt láncunkat is, mert hét-nyolc biciklit zártak rá – magyarázta. Arra is kitért, hogy nagy zajt csapnak a bringások, amikor a pályaudvar kerítésénél tárolt kerékpárkötegből varázsolják elő a lezárt járművüket.

– Engem kimondottan nem zavar, hogy ennyien itt hagyják a biciklijüket, mert máshová nem lehet lerakni, és én is mindenhova kerékpárral járok – érvelt Baráth Imréné Mária.A vásárhelyi buszpályaudvaron évek óta problémás a kerékpártárolás, mindennap több száz bicikli várja itt a tulajdonosát. Hivatalosan az állomás területe a külső zöld kerítésig tart, azonban rendszeres látványnak számít, hogy a biciklijüket a környező fákhoz támasztják, vagy csak a zöld terület közepére állítják.A pályaudvar belső, a kocsiállásokhoz közeli területén egy kerítésre kihelyeztek több feliratot „A kerékpárt, kérjük, ne itt tárolja!" szöveggel, de ezt több helyen nem lehet elolvasni, mert eltakarja a biciklik tömege. A szabályosan elhelyezett kerékpárok közül tucatnyi áll a felniig lapos kerékkel, ezeket vélhetően már évek óta nem vitte haza senki.Megkerestük az üggyel kapcsolatban a Dél-alföldi Közlekedési Központot – ha válaszolnak, visszatérünk a témára.