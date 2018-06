Éles vita a Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról: Márki-Zay Péter nem támogatja Bálint Gabriella kinevezését

A többi érintett település – Mindszent, Székkutas és Mártély – képviselő-testülete már döntött, támogatják a főigazgatót munkája folytatásában.

– Elfogadom, hogy nem támogat, de akkor mondjuk ki: politikai alapon döntött így – fordult Bálint Gabriella a polgármesterhez, aki ezt cáfolta. – Nyugodtabb lennék, és azt szeretném, ha nem lenne ilyen nagy a főigazgató politikai beágyazottsága, és ne helyi pártvezető töltse be ezt a posztot. Nem akartam megsérteni a képviselő asszonyt – mondta Márki-Zay Péter.

A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás kiírta pályázatát, a szakértői elbírálás is megtörtént, első helyen rangsorolva újra Bálint Gabriellát javasolják a Kapcsolat Központ élére – hangzott el a pénteki vásárhelyi közgyűlésen. Már 19 éve dolgozik szociális területen, munkáját mindenki nagyra becsüli a városban. Jelenleg tagja a Fidesz–KDNP-frakciónak a közgyűlésben, valamint a KDNP városi elnöke.Hegedűs Zoltán, a Fidesz–KDNP-frakció vezetője arra hívta fel a figyelmet: a vásárhelyi testület még nem határozott a pályázat elfogadásáról, így június 30. után vezető nélkül működésképtelen lehet a Kapcsolat Központ.Vásárhely jegyzője a kormányhivatal jogértelmezésére hivatkozva közölte, a határozatot a társulási tanácsnak kell meghoznia, amelynek az említett települések a tagjai. Kószó Péter (Fidesz–KDNP) megjegyezte, a javaslatot eddig is jóváhagyatták megerősítő állásfoglalással a közgyűléssel.– A vezető ne legyen megfélemlítve, ne érezze úgy, hogy meg kell felelnie valamilyen pártelvárásnak. Ezért nem támogatom Bálint Gabriella pályázatát – reagált Márki-Zay Péter polgármester. Azzal folytatta: olykor nem a szakmai kvalitás, hanem a Fidesz-hűség döntött, olyan politikai posztok jöttek létre a Fidesz–KDNP kormányzása alatt, mint az egykori pártállamban. Elmondta még: nagyra becsüli Bálint Gabriellát, és nem vitatja szakmai hozzáértését, de úgy véli, lehetnek más alkalmas jelöltek is a pozícióra. Grezsa István (Fidesz–KDNP) közölte: nem állja meg a politikai összevetés a kommunista pártállam és a Fidesz–KDNP között. Bálint Gabriella azt kérte: közel két évtizedét tárgyalják át, és mondják meg konkrétan: milyen pártpolitikai színezetű, irányú döntést hozott ezalatt. – Nem emlékszem, hogy munkatársaim közül bárkit is megfélemlítettem volna – jelentette ki.– Az intézményvezetők nevében kikérem magamnak, hogy nem felelnek meg szakmailag a beosztásuknak. Mindenkit szakmai alkalmasság alapján neveztek ki – tiltakozott az általánosítás ellen Vágó János (Fidesz–KDNP), aki civilben a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola direktora.A vita zárásaként Grezsa István rendkívüli közgyűlés összehívását javasolta, amelynek egyetlen napirendi pontja az intézményvezetői poszt lenne. Személyi kérdés miatt az ülés zárt lesz.Tegnap megkerestük mindkét felet, pár nap elteltével mit gondolnak a történtekről. Márki-Zay Péter megerősítve a közgyűlésben tett kijelentését azt mondta: továbbra sem látja biztosítva, hogy Bálint Gabriella politikai befolyástól mentesen vezeti majd a Kapcsolat Központot.– Márki-Zay Péter polgármester szembefordult saját magával, kampányában ugyanis azt hirdette: politikai nézetei miatt senkit sem érhet hátrány ebben a városban. Közgyűlési nyilatkozatában azonban elismerte, hogy engem politikai állásfoglalásom, szerepvállalásom miatt akar leváltani – reagált Bálint Gabriella.