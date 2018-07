Életre hívják a nemzeti nagymama- és nagypapaszolgálatot - Vásárhelyről indulhat el az országos táncprogram

– Szakszervezetünk számára kiemelten fontos terület a munkavállalók élet- és munkakörülményeinek javítása. Az Egészséges Városért Programot szeretnénk e-klubbal, egy egészségklubbal kiegészíteni. Ez a mai látogatásom apropója – mondta a vásárhelyi sajtótájékoztatóján Cser Ágnes, a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének elnöke. A rendszeres klubrendezvényeken a tervek szerint élő zenére táncolhatnának a közszférában dolgozók, kiemelten az egészségügyi és szociális ágazat munkavállalói. – Természetesen ha az oktatás területéről vagy bárhonnan máshonnan is lennének jelentkezők, őket is szívesen látnánk. Reméljük, a programot elfogadja a város – tette hozzá.



Cser Ágnes kiemelte, Monspart Sarolta tájfutó világbajnok szerint is az oszteoporózis ellen a legjobb orvosság az élő tánc. – Az ágazat dolgozói az országos átlagnál több óraszámban dolgoznak. Semmilyen lehetőségük nincs arra, hogy évente 2-3 hétig olyan pihenésben részesüljenek, ahol a testük, lelkük felüdül. Ezért fontos, hogy legyen egy olyan rendszeres, kulturális programként is felfogható kikapcsolódási lehetőség, amellyel az egészségük megóvását segíthetjük. Mivel az ágazatban magas a gyermeküket egyedül nevelő szülők aránya, ezért egyidejűleg szeretnénk beindítani a nemzeti nagymama- és nagypapaszolgálatot is, mivel sok anyának nincs kire hagynia a gyermekét. A nyugdíjasokat a táncprogramba is bevonnánk – magyarázta a szakszervezeti vezető.



Havasi Katalin, a helyi kórház orvos igazgatója reményét fejezte ki, hogy a program megvalósul Hódmezővásárhelyen, és országos mozgalommá válik.