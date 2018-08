Élhető család, élhető város, élhető környezet - a Szeretem Vásárhelyt teljesen politikamentes

– A városban vannak olyan közlekedési csomópontok, amelyek a tanévkezdés időszakában nagyobb figyelmet érdemelnek. A helyek feltérképezése folyamatban van. Szeretnénk önkéntesen segíteni a rendőrök munkáját, hogy a gyerekek mindenhol biztonságosan kelhessenek át az úttesten

– Az alakulásunkat a jelenleg Vásárhelyen tapasztalható közhangulat is motiválta. A közügyekben a politika az úr, ami mindent átsző. Vitát, békétlenséget eredményez, a város levegője pedig mára nagyon nehéz lett. Egyesületünk teljesen politikamentes, nem is szeretnénk, ha politikusok csatlakozni vagy közeledni szeretnének hozzánk. Sem Lázár Jánost, sem Márki-Zay Pétert nem várjuk, mi csak Vásárhellyel, a itt élők közösségével szeretnénk foglalkozni – mondta Walterné Böngyik Terézia, a Szeretem Vásárhelyt elnöke.– Ez egy fantasztikus város, páratlan értékekkel, ahol nagyszerű emberek élnek. Az ellenségesség és a megosztottság azonban ma már mindenhová elér. Erre szeretnénk határozottan nemet mondani, és csak olyan kérdésekkel foglalkozni, ami rólunk, vásárhelyiekről szól. Egyetlen célunk a békés építkezés, méghozzá olyan közösségi témák mentén, amelyek ezt a nagyon rossz közhangulatot talán meg tudják törni – magyarázta az elnök.– A logópályázat jó alkalom arra, hogy egy közös cél újra összekapcsolja az embereket. Tizenhét jobbnál jobb alkotás érkezett a felhívásunkra, amik közül, hosszú gondolkodás után 5-öt tettünk ki a közösségi oldalunkra. A kedvelőinket, követőinket kértük, hogy válasszák ki, melyik tetszik nekik a legjobban – közölte Walterné Böngyik Terézia.A Szeretem Vásárhelyt a tanévkezdés kapcsán a gyerekek közlekedését is segíti.– mondta a szervezet vezetője.Az egyesület tele van tervekkel, de folyamatosan érkeznek a közösségi médiában is hozzájuk kezdeményezések, javaslatok. – Szeretnénk büszkék lenni a városunkra és elérni, hogy a vásárhelyiek a politikától függetlenül is tudjanak közösségi életet élni. A Mobilitás Hetéhez mi is csatlakozunk. Szeptember 22-én egy kerékpáros pikniket szervezünk a Téglagyári tanösvényhez.Walterné Böngyik Terézia hangsúlyozta, minden korosztályt szeretnének megszólítani. Kérdésünkre az elnök elismerte, nem véletlen, hogy az egyesület az alapítói között sok hölgy található. – A nőknek nagyon jó érzékük van a közösségek működéséhez, hiszen a családi harmóniát is ők teremtik meg. Ha több nő venne részt a közügyekben, talán a társadalomban húzódó lövészárkokat is hamarabb be lehetne temetni – vélekedett Walterné Böngyik Terézia.