Elhódították a verseny első három helyét: a legjobb mezőgazdasági technikusokat a vásárhelyi Gregusban képzik

A Gregus-iskola mesterhármasa és az igazgatónő: Pusztai János (3.), Nagy Zsuzsanna, Halál Dominik (2.) és Kis Erzsébet (1.). Fotó: Imre Péter

– Nem maga a Halál fia, hanem én – mondta tréfálkozva a 21 éves Halál Dominik, aki 2. lett a közelmúltban Vásárhelyen rendezett Országos Szakmai Tanulmányi Versenyben (OSZTV) a mezőgazdasági technikusok között.A győztes párja Kis Erzsébet (22) lett, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára Pusztai János (22) állhatott fel. Mindannyian a Gregus Máté Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjai. Sikerük azt is jelenti, számukra befejeződött a tanév, méghozzá százszázalékos jeles bizonyítvánnyal. A januári gödöllői selejtezőn – írásbeli volt – részt vetteket is beleszámítva 85 társukat előzték meg, a fináléban 15-en voltak. Az eredményhirdetést a városháza dísztermében tartották.A mesterhármast már verseny közben sejteni lehetett, hiszen a legjobb szóbeli Erzsébet, a legjobb írásbeli Dominik, a legjobb gyakorlati teljesítés pedig János nevéhez fűződik. A feladatok között szerepelt gazdasági számítás, felismerés, a gyakorlatban fejés, permetezőgép-beállítás és palántázás – mondták el, a szóvivő Erzsébet volt. – Meglepetés az eredmény, úgy gondoltuk, erősebb lesz a mezőny, nagyobb tudású ellenfeleink lesznek – közölte Dominik. – De így is színvonalas és szoros volt a verseny – fűzte hozzá a párja. Dominik és Erzsi a lány édesapjával együtt Székkutason gazdálkodik, juhot, szarvasmarhát és sertést tenyésztenek. Továbbtanulnak, az SZTE vásárhelyi mezőgazdasági karára adták be jelentkezésüket, agrármérnöki szakra. A derekegyházi János közölte: nem tanul tovább, munkát keres, és valószínűleg a szentesi kacsakeltetőben dolgozik majd.– Nagyon büszkék vagyunk rájuk! Triplázás még nem volt iskolánk történetében, olyan már előfordult, hogy az első és a második helyet is megszerezték diákjaink – árulta el Nagy Zsuzsanna, a Gregus Máté Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola intézményvezetője. Elmondta: nemcsak a mezőgazdasági technikusok országos fináléjának adott otthont a suli, hanem az állattenyésztő és állategészségügyi technikusokénak és a szakma kiváló tanulója versengésben a gazdákénak is. Összesen 37 tanulót láttak vendégül.Arra a kérdésre, nehéz volt-e felkészülni, Dominik válaszolt: – Erzsit időnként kicsit „rugdosni" kellett, hogy tanuljon. Igaz, magam ellen készítettem fel, de az ő sikere az enyém is, a nyereményét pedig úgyis ideadja – közölte incselkedve.