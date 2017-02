Elkerülőben bíznak a székkutasiak: a teljes 47-es négysávosítását tervezi a kormány

– Nagyon jó lenne a kétszer két sáv, hallottam róla én is – mondta Sinkó Attila orosházi autós, akit Székkutas határában állítottunk meg. – Ha Szegedre megyünk, alig várom, hogy elérjük Hódmezővásárhelyt, ahonnan már négysávos a közlekedés. Sokkal gyorsabb és biztonságosabb. Szerintem ott a baleset is kevesebb! – Hozzátette, azt nem érti, hogy miért újították fel nemrég a 47-est, ha a végső terv a négysávosítás.Múlt heti szegedi látogatásán Orbán Viktor miniszterelnök beszélt arról, hogy ha az ember Szegedről Miskolcra akar menni, akkor Budapest felé kell vennie az irányt. Ezen ideje változtatni, mondta. Bejelentette, hogy a következő évek egyik nagy terve az észak–déli tengely kiépítése. A miniszterelnök elmondta, négysávosítani akarják a 47-es főutat. A körülbelül 220 kilométerből jelenleg csak 20 kilométeren keresztül lehet négy sávon haladni.Néhány nappal a miniszterelnök bejelentése után Lázár János miniszter, vásárhelyi és makói országgyűlési képviselő a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara békéscsabai rendezvényén beszélt erről a tervről. Azt mondta, a négysávosítás, illetve a Debrecen és Miskolc közötti szakasz kiépítése összesen 400 milliárd forintba kerülne, amit előreláthatólag hazai forrásból fizetnének.A négysávosítás érinti Székkutast is. A falun is áthalad a 47-es. – Konkrétumokat nem ismerünk – mondta Szél István polgármester. – Többféle variáció is elképzelhető, hogy településünkön szűkítve, vagyis továbbra is két sávon haladna át a forgalom, esetleg négysávosítanának, illetve a harmadik lehetőség az elkerülő út építése. – Annyi bizonyos, hogy létezik egy régi tanulmány, ami szerint megfontolandó, hogy kivezessék a nagy forgalmat Székkutasról. Jó lenne, ha a hatóságok erről megkérdeznék az itt élő embereket is a döntés előtt. Van 7-8 család, amelynek a bevétele nagy részét az áthaladó forgalom biztosítja. Az út mellett élőknek viszont elegük van a nagy forgalomból, csendesebb, biztonságosabb környezetet szeretnének.Mi is kíváncsiak voltunk az emberek véleményére. Három helybelit kérdeztünk meg, akit véletlenszerűen választottunk ki. Egyezett a véleményük.– A 47-es szélmalom felőli oldalán lakunk, nem közvetlenül az út mellett – mesélte Nagy Mátyás . – Amikor a falu központjába jövünk, van, hogy az embernek percekig kell állnia a zebránál, mire végre át tud jönni a túloldalra. – A nyugdíjas férfi éppen ezért az elkerülő útban látja a megoldást. Ugyanígy vélekedett Török Klaudia is. – Hiába van most is forgalomlassító a település határában, nem nagyon érdekli az autósokat. Sokan nem is lassítanak... Mégiscsak falun lakunk, hadd legyen nyugalmunk! – mondta a gyesen lévő anyuka. Posztós Imre a 47-es mellett lakik, a Vásárhelyi úton. – Isten ments, hogy négysávos legyen a székkutasi szakasz. Elég volt elviselni a két sáv felújítását is. Négy sávon hogy kelnének át a gyalogosok? Például az iskolások, amikor tornaórára mennek a sportcentrumba. Nem is nagyon lenne helye szélesebb útnak. Akkor vészesen közel kerülne a házakhoz. Így is nagy a zaj, és repednek a házak. Szerintem Székkutas nem válna attól zsákfaluvá, ha elkerülő útra terelnék a forgalom nagy részét.Hogy mikorra tervezik a 47-es négysávosítását, arról nincs információnk. Annyi bizonyos, a 47-es főút Orosháza és Hódmezővásárhely közötti szakaszát 2015-ben újították fel. Lázár János már az októberi átadáson is szólt a főút négysávosításáról, akkor hét évről beszélt.