Elkészült a csatornaprojekt Vásárhelyen

– Nagy lépés, fejlődés a város életében, hogy megvalósult ez a projekt – közölte Márki-Zay Péter , Vásárhely polgármestere, a csapadék- és belvízelvezetési rendszer fejlesztésének szerdai zárórendezvényén. – Szerencsés esetben nem látjuk, nem tapasztaljuk a víz hatalmát, mert a csatorna elvezeti. Viszont arra is érdemes felhívni a lakosok figyelmét, hogy a csapadék, az esővíz felhasználásával megtakarítást érhetnek el. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a sikeres megvalósításban – mondta a városvezető.2017 júliusában indult a Csúcs, Béketelep, Tabán és Kincses-telep városrészek csapadék- és belvízelvezetésének fejlesztése – 34 utcát érintett –, és a Régi Kenyere-éri csatorna is megújult. A projekt a Széchenyi 2020 keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai költségvetés társfinanszírozásában valósult meg, közel 1 milliárd forintból.A beruházásról, az elvégzett munkákról Spitzner Csaba projektmenedzser beszélt. A cél az volt, hogy a Régi Kenyere-éri csatorna hidraulikai kapacitását, áteresztő képességét megnöveljék, illetve Csúcs, Béketelep, Tabán, Kincses-telep városrészek csapadék- és belvízelvezetését fejlesszék, helyreállítsák. Ezért a beruházásban felújították a Régi Kenyere-éri csatornát, ahol több mint 2 kilométer hosszan beton mederelemeket helyeztek el, mederburkolást végeztek az átereszeknél 140 négyzetméteren, továbbá a becsatlakozó nyílt árkokat is bekötötték, burkolták.Vásárhely jelentős részén már működött kiépített csapadékvíz-elvezető rendszer. A központi területen gravitációs csatornahálózat épült ki. Ami a belterületről általában nyíltárkos módszerrel vezeti le a vizet, de ahol nincs szennyvízcsatorna, ott jelentősen megemelkedhet a talajvízszint. A belvíz megelőzése érdekében a Lévai utcai, jelenlegi főgyűjtőcsatorna mellé egy új főgyűjtő épült 1 méteres átmérővel. Burkolt elemekkel kialakított nyíltszelvényű csatornák is létesültek a Lévai utcai főgyűjtőre, illetve a mellékgyűjtőkre csatlakozó utcákban.Az érintett utcarészek csapadékvíz-elvezetése ezzel hosszú távra megoldódott és kedvezően hat Hódmezővásárhely teljes területére. A beruházás 2017-ben, több ütemben kezdődött és idén augusztus 31-ével zárult.