Előállították a mindszenti molesztálót, aki fiatal fiúkra utazott

Lapunknak júniusban mondta el egy édesanya, hogy egy hetvenéves mindszenti férfi hirdetésben diákmunkát ajánl, aztán a jelentkezőket zaklatja. (2017. . Diákmunkával kecsegtet a mindszenti molesztáló .) Az egyik eset ét éve történt: a 12 éves fiú fűnyírásra, ház örüli munkára jelentkezett. Az első napi munkát kifizette a férfi, aztán özölte, másnap egy özeli településre mennek, és ott is fognak aludni. A fiú ésőbb sms-t üldött haza, hogy nem akar tovább ott maradni: a férfi megsimogatta a hasát, belenézett a nadrágjába, majd amikor a fiú zuhanyozott, bement hozzá a fürdőszobába, meztelenül. Az ügyből eljárás lett, már a bíróság tárgyalja.A férfi azóta is hirdetett, másik fiú is hasonlóan járt vele. Cikkünk nyomán lapunknál ezután újabb sértett jelentkezett , a rendőrség pedig hivatalból ismét eljárást indított. Megkeresésünkre a rendőrség megerősítette, hogy a férfit a vásárhelyi rendőrö előállítottá . További bővebb tájékoztatást ésőbbre ígértek.