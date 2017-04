Előkészítik a tramtraint, májusban lezárják az Andrássy utat

– A közművek cseréjével megkezdődtek a Vásárhelyt és Szegedet összekötő tramtrain előkészületei – közölte napirend előtti felszólalásában Hegedűs Zoltán alpolgármester a pénteki közgyűlésen. Az Ady Endre utcán a Délút munkatársai dolgoznak, míg a Bajcsy-Zsilinszkyn az Alföldvíz cserél gerincvezetéket.



Május 8-ától – az állattenyésztési napok zavartalan lebonyolítása miatt kezdenek ekkor – az Emlékpont Múzeumtól a Bercsényi utcáig lezárják az Andrássy utat, ahol a közműszolgáltatók 5 hétig dolgoznak. A lakókkal és üzlettulajdonosokkal még áprilisban egyeztetnek. Ezzel a munkával július 31-éig végezni kell, ami azt jelenti, hogy augusztusban megkezdődhet a villamospálya építése a városban.



Még napirend előtt javasolta Nagy Ernő (MSZP), hogy a legjobb vásárhelyi vállalkozásokat minden évben jutalmazzák, a közgyűlés alapítson díjat. Benkő Zsolt (Fidesz) erre reagálva elmondta: javaslata alapján erről már 2010-ben rendeletet alkottak, csak eddig – ahogy fogalmazott – nem töltötték meg tartalommal. Almási István polgármester azt kérte: ez történjen meg végre. A napirendek között szerepelt a mezővári óvoda építése, amelyre gyűjtést indított az önkormányzat. Eddig 682 magánszemély, civil szervezet, szomszédos önkormányzat és vállalkozás ajánlott fel kisebb-nagyobb összeget, de munka- és alapanyag-felajánlás is érkezett. A tervezésre 10,2 millió forintot utaltak át az adományokból, most újabb 32 millió folyósításáról döntöttek. És ehhez jön még a Miniszterelnökség 50 milliója, a 17,5 milliárdos Kárpát-medencei óvodaépítési és -felújítási programból.



A több mint 3000 vásárhelyi, első világháborús hősi halott nevének megörökítéséről is határoztak. A 39 pályamű közül a szombathelyi Szilágyi Balázs terve valósul meg. Ehhez társul a vásárhelyi Szvet Tamás okostelefonos alkalmazása életrajzokkal, nevekkel, esetleg fényképekkel.