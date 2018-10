Elszaporodtak a mezei pockok a szántóföldeken

– Nemcsak mezei pockok, hanem hörcsögök is vannak a szántón. Bejártam a földem. Lóhátról jól látszik, hogy hol vannak a dúrások és a lyukak – mondta Perényi János hódmezővásárhelyi gazdálkodó. Hozzátette: ha már kikelt volna a búza, akkor a rágások is jól látszanának. Hatalmas kárt tudnak csinálni.



Perényi János beszélt arról is, hogy néhány éve egérinvázió volt a térségben. Akkor a kártevők az érett búzát is lerágták, méghozzá hatalmas területen.



– Vannak ülőfáik, de most nem lehet a ragadozó madarakra bízni a rágcsálóirtást. Nem győznék. Ezért két napja kiszórtuk a mérget. Összeszedtem a csapatot, és bejártuk a táblát. Néhány nap múlva át kell nézni újra a területet, nem is egyszer, hanem akár kétszer, háromszor is – mondta a gazdálkodó.



Hét megyében, Csongrád mellett Békés, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is észlelhető a rágcsálók számottevő, gócos felszaporodása a szántóföldi, illetve kertészeti kultúrákban, valamint az évelő pillangósokban.



A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal (NÉBIH) ezért a mezei pocokfertőzöttség felmérésére hívta fel a napokban közzéadott közleményében a gazdálkodók figyelmét. Fontos, hogy a gazdák ne csak a jelenleg veszélyeztetett területeket mérjék fel, hanem azokat a táblákat is, ahol tavaly nem okoztak kárt a pockok.



A mezei pocok veszélyes kártevőnek minősül, a védekezési kötelezettséget jogszabály írja elő. A NÉBIH azt javasolja, hogy a védekezési módként ne csak növényvédő szeres, csalétkes védekezésben gondolkodjanak. A ragadozó madarak számára kihelyezett ülőfák is nagy segítséget jelentenek a túlnépesedés mérséklésében.



Ha továbbra is száraz marad az ősz, akkor növekedhet a pocokpopuláció, ezért a későbbiekben is elengedhetetlen az odafigyelés és a hatékony intézkedés.