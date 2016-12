Eltévedhetünk a vásárhelyi névtelen utcák labirintusban

– Nem szoktak bekopogtatni és érdeklődni, merre járnak, viszont ha kint vagyok az utcán, kérnek útbaigazítást, akik erre vetődnek – közölte a vásárhelyi Csík utcában lakó Leskó Istvánné . Az ő oldalában a sarkon álló ingatlannál ugyanis nincs feltüntetve az utca neve.A Béla cigány és a Teleki, valamint a Szent László és a Teleki sarkon megtudhatjuk, merre sétálunk, de figyelni kell, mert a táblákat olykor fák, villanyoszlopok takarják. Előfordul az is, hogy a sarkon csak az egyik utca neve olvasható, a másiké már nem. A belvárosban sem ritka, hogy ösztöneinkre, talpraesettségünkre bízzák, megtaláljuk-e a helyes irányt. Például az egyik csemegeüzletnél hiába keressük a Kálvin János tér és a Bercsényi utca feliratot, akárcsak a Kinizsi és Bercsényi utca találkozásánál. A Szent László és a Csík kereszteződésénél a 4 sarki házon 8 feliratból 3 van.– Ha nehezen is, de a házszámról kiderítik, hol járnak. Itt nincs könnyű dolguk, mert az első két ház még a Szent Lászlóhoz tartozik, a harmadiknak, vagyis a miénknek van elsőként Csík utcai címe – jelentette ki Zsolt, aki szakmájának köszönhetően – postás – jól ismeri a vásárhelyi „labarintust". Nyolc éve járja a várost, már nem téved el, viszont munkája során találkozott az átutazók mellett olyan helybeliekkel, akik tőle kértek útbaigazítást. Mesélte, Új-Kishomokon egy házszám háromszor is előfordult, illetve a napokban keresett a Kutasi úton egy címet, az autómosó melletti kis közben találta meg. Mert még az is a Kutasi úthoz tartozik.– Sok ilyen beékelődés, kacsakaringó található Vásárhelyen, nagyon kell figyelni, hogy el ne tévedjünk. Hosszan sorolhatnám az utcaneveket, például az újvárosi, két részből álló Pálma utca is érdekes – mondta Zsolt.– A legutóbbi közgyűlésen felvetett probléma valós, tényleg, az utcanévtáblák hiánya miatt olykor elég nehéz tájékozódni a városban. Rövidesen felmérjük a helyzetet, és majd a közgyűlés határoz, hogyan és milyen ütemezéssel pótoljuk a hiányzó táblákat – közölte érdeklődésünkre Hegedűs Zoltán alpolgármester.