Elvitték a lovas szobrot a Kossuth térről - Augusztus 20-ra visszatérhet (galéria, videó)

– 5 tonnás a szobor, ehhez tettünk még hozzá 700 kilót a 2000-ben, az akkori restauráláskor – jelentette ki Návay Sándor szobrász szerdán a Kossuth téren. A városháza bejárata előtti lovas szobrot egy raktárba szállították az ipari parkba, mivel csak ott tudott elférni. Ugyan a szobor elszállítását alaposan eltervezték – a Kossuth térről az Ady utca felől vitték a 47-esre –, kisebb komplikáció keletkezett, amikor a huszár kardja majdnem levágott egy jelzőlámpát a laktanyánál.– Túl nagy baja nincs, de ennek ellenére át kell vizsgálni. Legutóbb, szűk két évtizeddel ezelőtt körülbelül 1300 csavart cseréltünk ki benne, megerősítettük a vasszerkezetét. Ezt kell most leellenőrizni. Az új I. világháborús emlékmű miatt kívülről is fel kell újítani, tehát teljes felülettisztításon, parinázáson és felületvédelmen esik át, mielőtt visszakerülne a helyére – fejtette ki Návay. A szobrász arra is kitért, hogy 2000-ben azért esett át felújításon a bronzhuszár, mert a váz nem bírta el, erősebb széllökések is ledönthették volna.A felújítás miatt a szobrot ugyanúgy egyszer felvágják, mint korábban, így tud bemászni a szobrász, hogy a belső munkálatokat elvégezze. – Ilyenkor nem lehet bemenni oda, legalább a 80 fokot is eléri belül a hőmérséklet. Érdekes és kemény feladat lesz a munka ebben a verőfényes nyárban – fogalmazott. Návay szeptember végéig fejezheti be a restaurációt, de augusztus 20-ra már szeretné, hogy visszakerüljön a huszár a Kossuth térre.A szobrot daruval emelték le a talapzatról, de a precíz tervezés miatt csak tiszavirág életű látványosságként élhették meg a járókelők a Kossuth tér fölött méterekkel lebegő, majdnem 6 tonnás lovast. A városházáról is kiözönlöttek az ott dolgozók, Hegedűs Zoltán alpolgármester és Korsós Ágnes főjegyző is az emeleti ablakból figyelte, ahogy a platóra helyezték Pásztor János 1938-ban emelt monumentumát.– Több mint 3 ezer hősi halott vásárhelyinek állít emléket ez a szobor – mondta Kószó Péter alpolgármester. – A város igazán kivette a részét az I. világháborúból, hiszen itt 24 százalékos volt a katonaállítási arány, míg az Osztrák-Magyar Monarchiában összesen 16-17 százalék közötti – részletezte.Hódmezővásárhelyen áll az ország legnagyobb I. világháborús emlékműve. Ezt bővítik ki várhatóan -ére úgy, hogy a háborúban elesett vásárhelyiek neve fog szereplni a Kossuth téren a szombathelyi Szilágyi Balázs tervei alapján.