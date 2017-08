Emberségből jól vizsgáztak a hódmezővásárhelyi vendéglátósok - Nem sajnálják a vizet a kocsmárosok

Rostás Csabáné falatozójában most egy köszönömbe kerül a hideg ásványvíz. Fotó: Kovács Erika

– Kaphatnék egy pohár hideg vizet? Kell érte fizetni? – tértem be tegnap a makói országúton lévő Mámor Presszóba Vásárhelyen.– Hideg szódám is van. Ha szeretné, teszek bele citromlevet és jégkockát is. Ezt a hűsítőt ebben a hőségben ingyen adjuk – válaszolta az üzlet tulajdonosa, Bölcskei-Molnár Lajosné. Miután felfedtem, miért is kértem a vizet, az üzlettulajdonos elmondta, ha nem is túl gyakran, de térnek be hozzájuk gyalogosok, biciklisek, ismerősök, akik már többször is jártak a presszóban, illetve teljesen ismeretlenek is, hogy kérjenek egy kis vizet. – A múltkor egy bicikliscsoport állt meg. Jó szívvel adtam nekik is hideg szódát. Van ugyan egy kút a presszó előtt, az ajtótól másfél méterre, de nehogy már onnan igyanak. Annak a vize még télen sem hideg. A közkifolyó legfeljebb arra jó, hogy az emberek megmossák egy kicsit az arcukat, karjukat.

Ugyancsak az újvárosi részen, a Csomorkányi utcában lévő Kristály Presszóban is kértem hideg vizet. Lőkös Zoltán tulajdonos már fogta is a poharat, és engedte a csapból a vizet. Ő sem csodálkozott, nem forgatta a szemeit a potyavendég miatt. – A presszó előtt van egy buszmegálló. Bódé nincs. Tíz percet sem várakoznék szívesen ott, ebben a hőségben! Így vannak ezzel az utasok is. Sokan szólnak, hogy csak hűsölni jönnének be. Nyugodtan betérhetnek. Aki kér, annak vizet is adok, mert tudom, hogy jólesik. Ettől nem leszek szegényebb – mondta a presszós.A tabáni városrészben, a Damjanich utcában lévő Gólyaláb Falatozóban a télen már jártunk. Rostás Csabáné a nagy hidegben ingyenteával fogadta azokat, akik egy kicsit át akartak melegedni. Bekapcsolódott a szabadfogas-akcióba is. Az üzlet ajtajára kitett vállfákra hozták az emberek a kabátokat, sapkákat. Akiknek szükségük volt rá, ingyen elvihették. Most, a hőség idején hideg ásványvizet kapnak azok, akik megszomjaznak.– Főleg az idősek térnek be egy kicsit hűsölni, amikor mennek a boltba vagy a városközpontba. Párakaput is tettünk az üzlet bejáratához. Ez alatt is álldogálnak jó néhányan. Még a biciklisek is legurulnak ide, hogy egy kicsit felfrissítsék magukat.A Lázár utcai Fehér Akác Vendéglőben is kértünk vizet. Tóth István csapos már adta is. – Ezért nem kérünk pénzt. Nálunk egyébként inkább az a jellemző, hogy az kér egy kis vizet, aki sürgősen be szeretné venni a gyógyszerét. Természetes, hogy adunk. Nálunk a WC-használat sem fogyasztáshoz kötött. Emberek vagyunk.