Emléket állítanak kisfiuknak: gyermekkórházakat segítenek Patkós Ádám szülei

Tündével mindig ott van Ádám – mobiljában is őrzi a fotókat róla. Fotó: Imre Péter

– Nem sokkal Ádika halála után jött az ötlet, valamiképpen segíteni kellene a gyermekkórházakat és gyermekosztályokat – mondta a vásárhelyi Patkósné Petrikó Tünde, a február közepén, két és fél évesen elhunyt Ádám édesanyja. Történetükről folyamatosan írtunk lapunkban . A korábbi Facebook-csoportot és az ismerőseik alkotta társaságot Együtt a Magyar Gyermekkórházakért és -osztályokért névre keresztelték, már közel 400-an vannak.

Első kiszemeltjük a szegedi gyermekklinika, annak is a 2. emelete, ahol Ádámot ápolták, kezelték. Az intézménnyel a csoport nevében Várhelyiné Tóth Katalin vette fel a kapcsolatot, a fogadtatás kedvező volt – árulta el Tünde. Eszközökre, orvosi műszerekre költhető pénzt és használati tárgyakat, például párnákat, lepedőket, a kicsiknek játékokat gyűjtenek a klinikának. Az elképzelések szerint háromhavonta váltanak, szavaztatják meg a közösségi oldalon a következő támogatandó intézményt. Szeretnék, ha adományaik idővel az országban mindenhová eljutnának.– Ez a férjemnek, Robinak és nekem is nagyon fontos, a szívügyünk. Kötelességünknek érezzük. Ezzel emléket állítunk Ádámkának is – mondta Patkósné Petrikó Tünde, aki a napokban elhelyezkedett, a vásárhelyi Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálatnál dolgozik takarítónőként.