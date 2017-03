Emléktábla őrzi Kárász József emlékét egy panelházon

– Már több mint 20 éve nem él, de még mindig nehéz emlékezni rá – mondta férjéről, az 1996. november 9-én elhunyt vásárhelyi íróról és könyvtárosról, Kárász Józsefről a 90. évében járó özvegye, Margit néni. A Kohán György utcai panelházon, amelynek egyik lakásában sok évtizedet töltöttek, dombormű őrzi férje emlékét. Az özvegy még mindig ott él.



Kárász József, akit 1931-ig Karasznak hívtak, 1914. május 12-én Szegeden született. Vásárhelyen a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban érettségizett 1932-ben, Sárospatakon teológiát hallgatott, Kolozsvárott folytatta tanulmányait. Az Erdélyi Helikon, az Ifjú Erdély, a Pásztortűz közölte műveit, valamint részt vett a Hitel című folyóirat alapításában. A teológiai akadémiát a fővárosban fejezte be, és 1935-ben tért vissza Vásárhelyre. Az Egyetemi Kör tagjaként jelen volt a Márciusi Front megalakulásánál, szerkesztette a Hidat és a Márciusi Front rövid életű lapját.



A népi írók elleni pereknél a védelmükben írt cikke miatt kéthavi fogházra ítélték. 1939-ben a Stádium kiadó alkalmazta, ott jelent meg első regénye, a Tanya, majd 1941-ben két újabb kötettel jelentkezett. 1945 májusában letartóztatták, börtönre ítélték háborús bűnösség vádjával, 1948-ban szabadult. Hosszú évtizedek után, 1993-ban a Legfelső Bíróság mentette fel a háborús bűnösség vádja alól. 1956 elejétől jelenhettek meg újra írásai a Vásárhelyi Szóban, a Tiszatájban, és 1957-ben új könyve jelent meg, A gyújtogató. Egy évvel később került a Vásárhelyen működő Csongrád Megyei Könyvtárhoz. Tiszteletére a 2000-es években létrehozták a Kárász József Alapítványt, majd a Kárász József Irodalmi Kört.



– Itt éltünk – mondta hosszú percek hallgatása után Margit néni –, már csak a dolgozószobája maradt meg. Őrzöm a kéziratait, a könyveit. Nagyon nehéz emlékezni, és már nem is érzem jól magam. A szemben lévő szobában van az íróasztala, ott vannak a polcokon a könyvei, jöjjön, megmutatom – közölte Margit néni. Átsétáltunk. Már nem sok minden maradt – állapította meg –, de egy-két rajz, festmény őrzi arcvonásait. Ezt a kis szobrot nehezéknek használta – fogta a kezében, felém mutatva –, nagyon régi, még legénykorából hozta magával. Amit lehetett, megtartottam tőle, az együtt töltött órákon kívül ezek a tárgyak is rá emlékeztetnek – mondta Kárász Józsefné Margitka.