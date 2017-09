Endre Béla-képeket vár a Tornyai: a festő halálának 90. évfordulójára készülnek kiállítással

48 év után ez lesz az első nagyobb Endre Béla-kiállítás. Fotó: Máté Gergely

Endre Béla-kiállításra készül a vásárhelyi Tornyai-múzeum januárban – ismertette Nagy Imre igazgató tegnapi sajtótájékoztatóján. A tárlat apropója a festőművész halálának kilencvenedik évfordulója. Az 1928-ban Mártélyon elhunyt szegedi származású festő 20 évig élt Hódmezővásárhelyen.– Olyan alkotóról beszélünk, akinek rendkívül izgalmas és gazdag az életműve – mondta a múzeum igazgatója. A Tornyaiban található a legtöbb, közel 80 Endre Béla-festmény. A Nemzeti Galériától és a szegedi Móra Ferenc Múzeumtól is kérnek kölcsön festményeket.

– Azért gondoltuk, hogy már most nagy nyilvánosságot szeretnénk a kiállításnak, mert a múzeum és Nátyi Róbert kurátor is érdeklődve várja minden olyan személy vagy intézmény jelentkezését, akinek Endre Béla-műve van – mondta Nagy Imre. A múzeum ezenkívül leveleket, fényképeket is vár, illetve olyan személyek jelentkezését, akik tudnak arról, hogy a festőhöz köthető tárgyak hol találhatók meg. Ők az endrebiallitas@tjm.hu e-mail-címen, a 62/242-224-es telefonszámon, valamint személyesen a múzeum pénztáránál jelentkezhetnek.