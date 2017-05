Enni jár a vásárhelyi harkály a Hódtó utcába

13 ezer pár fekete harkály fészkel hazánkban. Olvasónk fotóját 3000 forinttal jutalmazzuk.

Fotó: Reményi Dávid

„A Hódtó utcai kerékpárút melletti fasort nagy szakértelemmel gyógyította" – írta a beküldött képek mellé olvasónk. Magyarországon kilenc harkályfaj fordul elő, ezek a fák különböző szintjein szerzik meg a táplálékukat. A fekete a vastagabb ágakat és a törzset vési, de a földön is keresgél. Nagyobb hangyákat, lárvákat, pajorokat, bogarakat eszik. Azért érdekes a vásárhelyi megfigyelés, mert a fekete harkály a szakirodalom szerint az öreg erdei fenyvesekben és a velük határos bükkösökben él. Nem írják, hogy a városokat is szereti, azt viszont igen, hogy hűséges ahhoz a területhez, ahol megtelepedett.

Fotó: Tudósító | Simándi József

– Nagyon érdekes fajról van szó – reagált kérdésünkre Albert András, a Kiskunsági Nemzeti Park természetvédelmi őre. – Negyven évvel ezelőtt, amikor elkezdtem megfigyelni a madarakat, ritkán lehetett fekete harkállyal találkozni. Az utóbbi két-három évtizedben azonban fokozatosan nő az állomány az Alföldön, és valóban előfordul olyan élőhelyeken is, ahol korábban nem járt. Mivel nagy testű, varjú nagyságú madárról van szó, méretes fészkelőodúra van szüksége, ehhez pedig vastag törzsű fa kell. Ezért, ha fészkelésről van szó, ragaszkodik az öreg, jó természeti állapotú erdőkhöz.A madárral egy másik olvasónk is rendszeres találkozik. Ő is küldött egy fényképet a ritka jelenségről: