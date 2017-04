Ennyivel lett drágább a vásárhelyi élet

– Szinte minden szolgáltatás díja emelkedett a városban. Havonta legalább 20 százalékkal nőtt a kiadásom – közölte a vásárhelyi Csende István. Elmondta: a magánszemélyek építményadójában és a parkolási díjban érintett leginkább, de strandra is sűrűbben járna, ha olcsóbb lenne a belépő. Utóbbi véleményhez csatlakozott Pál. Neki egészsége megőrzése miatt sűrűbben kéne úsznia, de 68 ezer forintos nyugdíjából havi egy-két alkalomnál többre nem futja.Január elsejétől több szolgáltatási díjat és adót megemelt a vásárhelyi önkormányzat. A magánszemélyek építményadóját először átlagosan 30 százalékkal, majd a tiltakozás és a Lázár János országgyűlési képviselő javaslatára elvégzett felülvizsgálat után ezt felére, 15 százalékra módosították. Ez is átlag. Egy neve nélkül nyilatkozó asszony elmondta: 150 négyzetméter feletti házára először 55 százalékkal emelt adót vetett ki a város, és ezt, mivel a legmagasabb kategóriába tartozik, 4 százalékkal mérsékelték. A vállalkozók építményadójának emelése egyeseknél eléri a 100 százalékot, olyannal is beszéltünk, akinek meghaladja. Ennek a csökkentését nem tervezi a város.A többi díjemelésről táblázatot készítettünk. A parkolási díjjal kapcsolatos változáshoz annyit fontos hozzátenni, hogy az éves belvárosi parkolási bérlet árát 72 ezerről 36 ezer forintra, 50 százalékkal csökkentették. A strandon viszont kedvezmények szűntek meg, drágábbak lettek a bérletek.

Sokakat érint a menza. A gyermekintézmények étkezési tarifája 4 éve nem változott, most január 1-jétől megtörtént a korrekció. Tudni kell: ezt a szolgáltatást a bölcsődések 85, az óvodások 91, az általános iskolások 35, a középiskolások 60 százaléka ingyenesen veszi igénybe.– Az elmúlt években sok helyen lehetett, illetve kellett volna emelni a szolgáltatás díját, az adót – mondta a témával kapcsolatban Hegedűs Zoltán alpolgármester. – Ezt azért nem tette meg az önkormányzat, hogy a 2008-as válság és elhúzódó hatásai közepette ne terhelje a lakosságot. Most erősödik a gazdaság, a vásárhelyi is, így vannak olyan területek, amelyeknek el kell tudniuk tartani magukat. Például a piac és a vállalkozásként működő nyugdíjaslakópark. Lehet, hiba volt, hogy legalább az infláció mértékével nem emeltünk az évek során, de ezzel levegőhöz akartuk juttatni az embereket – érvelt az alpolgármester. Azt is megemlítette: a növekedéseket a minimálbér és a szakmunkás-minimálbér kötelező emelése is generálta. – A vásárhelyi nem válságköltségvetés, sőt – ahogy Lázár János miniszter is fogalmazott – inkább takarékos, pesszimista. Nem számolunk ugyanis olyan pénzekkel, bevételekkel, amelyek nem állnak a rendelkezésünkre – reagált egy felvetésre Hegedűs Zoltán.