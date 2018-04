Épül a körhíd alatti kerékpárút

Épül a kopáncsi körhíd alatti kerékpárút. Az 554 méteres szakaszból már 300 méter elkészült.

Fotó: Kovács Erika

A körhíd építése miatt el kellett bontani a 47-es főút mellett futó bicikliút egy szakaszát. A körhíd elkészült, már használják is az autósok. A kivitelező hozzálátott a kerékpárosok biztonságos közlekedését szolgáló útszakasz megépítéséhez is. Kiss Boglárkától, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs vezetőjétől megtudtuk, 554 méter hosszan, új nyomvonalon épül a hiányzó szakasz. A kivitelezés jól halad, már 300 méter elkészült. A munkát várhatóan áprilisban fejezik be.