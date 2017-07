Érezték a Táltos tanárai, baj lehet: az igazgató állítja, tényleg felújítás miatt zárnak be

Más zsebében turkálni



Az iskola egyik ablakában felirat, hogy baj esetén – megadva két telefonszám – Mártonné Ritter Mária igazgatót kell tárcsázni. – Tartom korábbi állításomat: felújítás miatt zárjuk be a vásárhelyi tagintézményt. Nem értem, miként lehet pozitív hírből negatívat csinálni! – mondta, amikor felhívtuk. Azzal folytatta, a rekonstrukció már ráfér az épületre. Úgy fogalmazott, ha szerencséjük lesz, az egykori tanári kart vissza tudják majd csábítani – maximum egy, de lehet, csak fél évig lesznek zárva a kapuk a rekonstrukció miatt –, ha nem, másokat szerződtetnek. Arra a felvetésre, hogy egyesek szerint nincs pénzük a felújításra, élesen reagált: – Senkinek a zsebében nem turkálok, ezt elvárom másoktól is! Magáncég működteti a Táltost. Még egyszer: ha azt mondom, felújítjuk a vásárhelyi épületet, akkor az úgy is lesz – jelentette ki Mártonné Ritter Mária.

– Komolyabb előjelek nem voltak, inkább csak megéreztük, nincs minden rendben a suliban. Például nem mindig kaptuk meg a kategóriánkénti bérkiegészítést – mondta Molnár Károly, a vásárhelyi Táltos iskola egykori testnevelője. A tíz évvel ezelőtti kapunyitástól, 2007. szeptember 1-jétől dolgozott az intézményben.Azzal folytatta, az is érdekes és intő jel volt, hogy a Pósz Jenő utcai szegedi központ az összes személyi anyagot – főként a gyerekekét – magához vette. A felmondólevelet Károly is megkapta, szerinte tartalmi és formai hibákat is tartalmaz, mindenesetre megvizsgáltatja jogásszal. – Az is furcsa volt, hogy az elbocsátást átszervezéssel indokolták, nem a sajtóban is megjelent felújítással. Pedig az épület valóban rossz állagú, átlagban 100, de a legfiatalabb része is 25-30 éves, és eddig csak toldozgattuk-foldozgattuk a hibákat – közölte a testnevelő. Úgy gondolja, a Táltosban már nem fog dolgozni, pályázik állásokra Vásárhelyen és a környékbeli településeken. – Még nem tudom, mi lesz velem, de nem vagyok kétségbeesve. Sajnálom a gyerekeket és a szülőket, bíztak bennünk – tette még hozzá Molnár Károly.A vásárhelyi Táltos iskola és óvoda környékén lakók a rádióból és újságból értesültek a történtekről.– Az újságból és hallomásból értesültünk a bezárásról és az okáról, állítólag a héten számíthatunk hivatalos tájékoztatásra – közölte Patkósné Petrikó Tünde. Az ő kisfia, Ádika hunyt el két és fél évesen február közepén. Ötéves kislánya, Dóra Táltos-óvodás. – Voltak előjelek, más szülőktől hallottam, a télen két-három napig fűtetlen teremben aludtak és kabátban játszottak a kicsik, mert elromlott a kazán – mesélte. Most tanácstalanok, nem tudják, ősztől melyik oviba jár majd Dóra. Egyébként dicsérte az intézményt. Vegyesen jártak oda átlagos és sajátos nevelési igényű gyerekek – Dóri az előbbiekhez tartozik –, vegyes, kis létszámú, 8–15 fős csoportokat alakítottak ki. Az óvodásokkal együtt összesen 120–130 gyerek sorsa kérdéses.Megtudtuk, a fenntartó a közeljövőben egyeztet a kialakult helyzetről Almási István polgármesterrel és Hegedűs Zoltán alpolgármesterrel.