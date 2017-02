Erikáéknak csak egy talicskányi fájuk maradt

A katasztrófavédelem nem tud tüzelőt adni



Semmilyen tüzelővel nem tudnak segíteni – erősítette meg a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője, Molnár Krisztina. – Nemrégiben egy családnak felrobbant a gázkazánja. Az önkormányzat segítségét kértük, hogy helyezzék el őket addig, amíg vissza nem tudják állíttatni a fűtést. Ugyanez történik, ha például egy család otthona leég. De fát senkinek sem tudunk adni.

– Csak 1-2 napra való tűzifánk maradt – mondta a hódmezővásárhelyi, 4 éves ikergyermekeit egyedül nevelő anyuka, Dienes Erika . – Nincs pénzem, hogy vegyek. Egyik ismerősöm úgy hallotta, hogy ilyen esetekben a katasztrófavédelem segít. Fel is hívta őket csütörtökön.– Fél órával később, olyan este 8 óra körül már nálunk voltak a rendőrök. Két egyenruhás csöngetett be, hogy azt hallották, a kislányok napok óta nem kaptak enni, és nagyon hideg van nálunk. Teljesen ledöbbentem, hogy ez velünk történt meg! Mondtam, hogy erről szó sincs. De azt mondták, erről személyesen is meg akarnak győződni. Látták, hogy be van gyújtva, a kislányok pedig nem éhesek. Még a maradék tűzifához is kibotorkáltunk hátra a sötétben. Azt javasolták, hogy vegyem fel a hajléktalanszállóval a kapcsolatot, de tiltakoztam, hogy minek, hiszen van fedél a fejünk felett. Azzal mentek el, hogy jelezzem az önkormányzatnál, segítségre lenne szükségem. Kedvesek voltak és megértők. Csak azt nem értem, hogy a jelzőrendszer hogy működik. Gyermekotthonban dolgoztam, az oda kerülő gyerekekhez bezzeg sok esetben csak akkor jutottak el a hatóságok, amikor már megtörtént a baj! – sorolta a fiatalasszony, aki még mindig az előző napi történések hatása alatt volt. Elmesélte azt is, hogyan került nehéz helyzetbe.Sokáig Budapesten élt. Ott születtek az ikrek is, Virág Napsugár és Luca Remény. 2014-ben költöztek az asszony szülővárosába, Hódmezővásárhelyre. – A férjemnek a munkája miatt megromlott az egészsége, végül az állását is elveszítette. A munkaügyi pert megnyertük ugyan, de az évek alatt erre ráment a kapcsolatunk. Tavaly ősszel elváltunk, a bíróság megállapította a gyerektartást. Méltányosságból decemberben és januárban 20-20 ezer forint, februártól viszont havi 40 ezer forint tartásdíjat kellene fizetnie. Ha elküldi a pénzt, nem lenne semmi problémánk.Erika elmondta, a 29 ezer 600 forintos családi pótlékból és az 51 ezres gyesből élnek hárman. Az ikrek után ugyanis tovább lehet igénybe venni a gyermekgondozási segélyt.– Eddig minden hónapban vettem fát, de már nem győzöm. Nagyon kellene a gyerektartás, de mire a bíróság behajtja, az idő. Addig sem fázhatnak a lányok. Ezért szerettem volna segítséget kérni. Az önkormányzatnál már novemberben azt mondták, hogy elfogyott a szociális fa.Megkérdeztük az anyukát, a gyes mellett miért nem megy dolgozni. – Érettségim van, gyermekgondozó voltam. Olyan munkát szeretnék, ahol hétfőtől péntekig, 8-tól 16 óráig kell dolgozni, mert másképp nem tudom ellátni a kislányokat. Albérletben élünk, ez baráti ár, de elviszi a bevételünk felét. Elmennék én akár takarítani is, de sajnos nincs munka.Az önkormányzat lapunk megkeresésére azt mondta, van még szociális tüzelőjük. Azt javasolták, Dienes Erika a jövő héten keresse fel a hivatalt.A megyei rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, nem a katasztrófavédelmisek, hanem a hölgy egyik ismerőse hívta fel őket, hogy bajban van a család. Kimentek a járőrök, és azt állapították meg, hogy a gyermekek nincsenek veszélyben.