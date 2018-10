Erőemelő-világbajnok lett a vásárhelyi katona

Gáleg Norbert (középen) most nemzetközi mezőnyben bizonyított. Fotó: bocskaidandar.hu

A tavaly szeptemberi szabadtéri, a vásárhelyi Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt rendezett erőshow-n már megismerkedhettek vele az emberek, akkor 260 kilogrammal guggolt.A GPC szövetség világbajnokságán 34 ország több mint 1000 sportolója vett részt. Az MH 5. Bocskai István Lövészdandár vásárhelyi helyőrségéből Gáleg Norbert közkatona, a 62. Lövészzászlóalj lövésze is nevezett a juniorok között a versengésre a –110 kg-os kategóriában. Ebben 770 kilogrammos – a három fogásnemben 285, 200 és 285 kilót teljesítve – összeredménnyel diadalmaskodott. Meg kell még említeni, hogy a felhúzásban 285 kg-mal 2., a fekvenyomásban pedig 200 kilogrammos teljesítményével 3. helyezést ért el.– Nagyon sokat köszönhetek az alakulatnak és katonatársaimnak, hogy eljuthattam idáig. Számos alkalom volt, mikor együtt edzettünk, és segítettek, hogy sérülésmentesen végezhessem a napi edzésadagomat – mondta Norbert a dandár portáljának. – Jelenleg a munka, a szolgálat élvez elsőbbséget, hiszen én is ott vagyok a Bakonyban zajló harcászati gyakorlaton, ahonnan a világbajnokság idejére engedélyezték számomra a távolmaradást – jegyezte meg.Gáleg Norbert már számos megmérettetésen bizonyította tehetségét: tavaly megnyerte az országos fekvenyomó-bajnokságot, a Magyarország legerősebb embere versenyen 5. lett, és még sorolhatnánk eredményeit, dobogóközeli helyezéseit. Idén májusban a Magyar Professzionális Erőemelő Liga országos bajnokságán 1. helyezést ért el. Most Norbert számos hazai siker után bebizonyította, hogy a nemzetközi mezőnyben is képes helytállni – állapítja meg a honlap.