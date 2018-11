Evangélikus óvónők tanácskoztak Hódmezővásárhelyen

A helyi evangélikus óvodába járó gyerekek műsorral kedveskedtek az óvó néniknek. Fotó: Kovács Erika

Több mint 110 evangélikus óvónő vett részt az Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet és a hódmezővásárhelyi Égből pottyant Evangélikus Óvoda által megrendezett szakmai napon. A tanácskozáson egyebek mellett a logopédiáról és a kutyaterápiáról is szó esett. Gáspárné Vágási Julianna, az Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet igazgatóhelyettese a Nemzeti alaptantervről beszélt, amelyet már több mint 400 pedagógus véleményezett. Elmondta: három dologban minden véleményező egyetértett. Az egyik, hogy azoknak, akik ezen a pályán dolgoznak, nagyon kell szeretniük a gyerekeket. A másik, hogy a gyerekekben egyértelműen erősíteni azt, amit már tudnak, és határozottan ki kell mondani azt is, amiben fejlesztésre szorulnak. – A gyerekekben már kiskoruktól tudatosítani kell, hogy csapatban dolgozunk. Az oktatási rendszerben ez a terület a jövőben még nagyobb figyelmet kap. Fel kell készülnünk arra, hogy a gyerekek értékelésében, a fejlesztési területek pontos meghatározásában használjuk a legújabb technikákat – hangsúlyozta az igazgatóhelyettes.A szakmai nap résztvevőit Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere is köszöntötte. Elmondta, Hódmezővásárhelyen jelenleg 3-4 óvodapedagógusra lenne szükség.