Évek óta nincs megoldás, egyeztetni kellene: bicikli-pályaudvar lett a buszok körül Vásárhelyen

– Elkezdődött az iskola, ilyenkor még nehezebb szabad tárolóhelyet találni itt a buszpályaudvaron – mondta a 18 éves Rostás Bence. A szegedi egyetem bölcsésztudományi karán a keleti nyelvek és kultúra szakot kezdő fiatalnak sikerült az utolsót megtalálni a kerékpárerdőben.– Ha nincs hely, én is a fához vagy korláthoz láncolom a biciklimet – ismerte el Bence.Nem ő az egyetlen. Amerre nézünk a vásárhelyi buszpályaudvaron, mindenütt cangák: kerítéshez, korláthoz, fához, oszlophoz, tűzcsaphoz, padhoz zárva, sövénynek támasztva. A legtöbb helyen két-három sorban sorakoznak, valószínű, ha egy busz több órát vesztegelne, ahhoz is láncolnának egy-két bringát. A padokra leülni és hátradőlni csak azzal a kockázattal lehet, hogy fejünkbe, nyakunkba, hátunkba fúródik egy kormány. A biciklikáosz állandó, évekre visszanyúló probléma, többször, legutóbb idén tavasszal írtunk róla.– Áldatlan állapotok uralkodnak – jelentette ki az egyik padon helyet foglaló Kérdő Istvánné Ilona. – Több kerékpártároló kellene, hiszen sokan, akik vidéken dolgoznak, biciklivel jönneka város másik végéből, például Újvárosról, Susánból a buszpályaudvarig, hogy ott átszálljanak a járatra.– Sokszor én is biciklivel jövök, és ha kicsit később érkezem, már alig találok helyet. Fának, bokornak támasztom a bringát – közölte a Mártélyon dolgozó Laci. Azzal folytatta: azt hallotta, a református újtemplom mellett parkolókat alakítanak ki; szerinte szerencsésebb lenne bekamerázott, esetleg fedett biciklitárolókat létesíteni.Az üggyel kapcsolatban Hegedűs Zoltán alpolgármester elmondta: a tervek szerint minden tramtrainmegállónál kialakítanak biciklitárolókat, és a Kálvin téri körforgalomnál, a Bercsényi utcánál – közel a buszpályaudvarhoz – megáll majd a szerelvény. Addig is a másik két érintett területtulajdonossal, a református egyházzal és a DAKK Zrt.-vel egyeztetve igyekeznek megoldani a problémát – tette hozzá. A DAKK is azt mondta márciusban, hogy „csak az önkormányzattal együttműködésben, továbbá a hatóságok bevonásával" bővíthetik a tárolókat. Hogy erre mikor kerül sor, még mindig nem tudjuk.