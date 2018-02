Évi 30 milliót tesznek a kátyúkba Mindszenten

Szabó Róbert csak az árokparton tudta tolni a biciklit a Dózsa utca földes szakaszán. Fotó: Kovács Erika

– Nem egy életbiztosítás a kövesúton biciklizni – mondta Lénárt Sándor , akivel a Bereczki utcában találkoztunk Mindszenten. – Szabad, nem szabad, én inkább a járdán kerékpározok, mint hogy kitörjem a nyakam, ha belehajtok egy kátyúba. Kikerülni sem nagyon lehet a lyukakat – mondta. Boldizsár Béláné viszont megkísérelt az úttesten biciklizni. Erősen figyelte az utat, hogy ne menjen bele a lyukakba, amiket most fehér kőzúzalékkal töltött fel az önkormányzat. – Jobb, mint a kátyú, de erre sem hajtok rá szívesen. Ráadásul az autók kinyomják. Nem adok egy hetet, ugyanolyan lyukas lesz az út, mint eddig!– Siralmasak az útjaink. Van olyan utcánk, ahová nem megy be a mentő, mert akkora a sár, hogy elmerülne. Ahol aszfaltos, az sem sokkal jobb. A szennyvízcsatorna építésekor még jobban tönkretették a nagy gépek – sorolta Sebestyén Jánosné Szabó Róbert is azt szeretné, ha jók lennének az utak. Bánfi Sándor kiskerekű rokkantmopeddel közlekedik. Meg kell gondolnia, merre megy, mert ha egy kátyúba belehajt, lehet, hogy felborul a járműve.– Ha horgász lennék, és kifognám az aranyhalat, egy kérésem lenne hozzá, hogy hozza rendbe a mindszenti utakat! – ezt már Zsótér Károly polgármestertől hallottuk. – Tényleg nagyon rosszak az útjaink, de egyedül nem tudjuk megoldani a problémát.

3,5 kilométer földes utca



Mindszenten több utcában, vagy az utca egy szakaszán nincs szilárd burkolat. Ezek esős időben járhatatlanok. Szemétszállítási napon az embereknek ki kell húzniuk több helyen is az utca végére a kukákat. A város közösségi oldalán azt írták, volt, ahova a mentő sem tudott bemenni, ki kellett vinni a beteget. Az önkormányzat az utcák lakóinak anyagi hozzájárulásával évente 150–300 méteres szakaszon megépíti a szilárd utat. Így készült el a Dél és a Búzavirág utcában is tavaly egy-egy szakasz. Idén is folytatják a munkát.

Boldizsár Béláné nagyon figyeli, hogy kikerülje a kátyúkat a Bereczki utcában. A kőzúzalékkal beszórt lyukakra sem biztonságos ráhajtani.

Zsótér Károly elmondta, az önkormányzat kezelésébe 42 kilométernyi út tartozik. Felmérték, Mindszenten összesen 1420 kátyú van. Szerinte a település központjában még a Dózsa-telepnél is rosszabb a helyzet. – A mindszenti utakat jó 40-50 évvel ezelőtt aszfaltoztuk, az utcák összefogásával. Én is részt vettem a munkában. Hoztak homokot, arra szórtuk a cementet, amit a téesz traktorja tömörített, aztán jött az aszfaltozás. Vagyis ezeknek az utaknak nincs rendes alapjuk. Akkoriban jó volt, mert csak kevés autó használta. De a 40 tonnás szemétszállító járművek, meg más nagy gépek súlya alatt megadták magukat. A személygépkocsi-forgalom is jelentősen megnövekedett.A polgármester kiemelte, évente 30 millió forintot költ az önkormányzat kátyúzásra. – Nem sokra megyünk vele. Egy lyukat befoltozunk, mellette lesz kettő. A napokban zúzottkővel töltöttük fel a kátyúkat. Tudjuk, hogy nem tart sokáig, ez csak átmeneti megoldás. Tavasszal nekilátunk a kátyúzásnak.Zsótér Károly szerint az igazi megoldás új, alappal rendelkező utak építése lenne. Erre a műszaki tervek elkészültek, de pénzük nincs az útépítésre.– Kiszámoltuk. Több mint 10 milliárd forintba kerülne a mindszenti utak rendbetétele. Ez óriási összeg. A város működési költségvetése éves szinten 1 milliárd forint, vagyis 10 évi működési költségünkbe kerülne, ami kivitelezhetetlen. Reméljük, a következő években lesznek olyan pályázati kiírások, amivel forrást tudunk szerezni az útjaink újraépítéséhez.