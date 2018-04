Ez a hódmezővásárhelyi tanya megérdemli A hét ingatlana címet

Hódmezővásárhelytől 6 kilométerre a Bodzási úton több épületből álló modernizált tanya eladó. Kiváló fekvésének köszönhetően könnyen elérhető Hódmezővásárhely centruma és az új elkerülő út által a környező települések.

Az 1 hektáros telken 2 lakóépület, egy 45 négyzetméter alapterületű boronafalú, egy 30 négyzetméteres hétvégi ház, egy különálló nyári konyha, egy kétállásos garázs nyitott tárolószinttel, melléképület és egy modernizált csirkeól található. A különálló és egymástól távolabb eső rendezett épületeknek köszönhetően alkalmas vendéglátásra is, így akár a megvétel után azonnal hasznosítható. A nyári konyhában, ami akár lakóépületnek is használható lehet találkozik a múlt és a jelen. A modern konyha a búbos kemence mellett különleges hangulatot áraszt.

Ezenkívül több extra is megtalálható mint pl. medence, kerti pihenő, madárlesek - itatós/etetős - a természet és a fényképezés szerelmeseinek. A tanyától 1 kilométere folyik a Tisza, így akár gyalog is megközelíthető. Előkészített még egy 2000 négyzetméteres halastó medre is. Az ingatlan gazdasági célokra is hasznosítható. Opcionálisan lehetőség van termőterület vásárlására és igény esetén a terület, kert rendben tartására.

Ár: 34.000.000 Ft

Ház típusa: Családi ház

Alapterület: 130 nm

Telekterület: 11 255 nm

Szobák száma: 4

Ingatlan állapota: Kiváló

Fűtés típusa: Egyéb fűtés

