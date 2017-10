Ezüst-jodiddal vadásznak a jégesőre

A vásárhelyi Fekete Sasban tartott agrárfórumon a gazdákat leginkább érintő téma az egész országot lefedő jégkárelhárító rendszer ismertetése volt. Suba Péter, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szolgáltatási főigazgató-helyettese közölte: 2018 május elejétől üzemel majd a hálózat. 986 talajgenerátor juttatja riasztáskor a légtérbe nagy koncentrációban az oldatot.



A zivatarfelhőkbe jutva az ezüst- jodid hatására több jégszem keletkezik, mint természetes körülmények között, de a méretük kisebb lesz. Ennek jelentős százaléka pedig már esés közben elolvad. A rendszer hatására várhatóan nemcsak a földeken okoz kevesebb kárt a jégeső, hanem a gépjárművekben és az ingatlanokban is.



A kiépítés 1,8 milliárd forintos pályázati támogatásból valósul meg, míg a működési költség évente 1,5 milliárdot tesz majd ki. Ezt a kárenyhítési alapból fedezik.



A működtetés ára három 500-500 milliós részből áll: az ezüst- jodid-oldat beszerzéséből – 330–350 ezer literre lesz szükség –, az országban létesülő három logisztikai központ fenntartásából és a talajgenerátorok működtetését, felügyeletét vállalók tiszteletdíjából. Utóbbi az 5 hónapos, májustól szeptember végéig tartó „jégkorszakban" 300 ezer forint lesz személyenként.



Suba Péter elmondta: a mezőgazdaságban az egyik legnagyobb és legváratlanabbul érkező csapás a jégkár, amely gazdaságokat tehet tönkre. Az új rendszer évente 50 milliárd forintnyi terményt óvhat meg. Fontos: nem megszünteti, enyhíti a károkat.



Hasonló szisztéma a kontinens több országában, például Spanyolországban, Franciaországban és Horvátországban is működik, valamint hazánkban a Dél-Dunántúlon. Viszont Európában Magyarország lesz az első, amelynek teljes területét le fogja fedni ezzel.



A generátorok hatóanyaga a környezetre, az élővilágra, az emberekre nem veszélyes. Csongrád megyében 40-45

talajgenerátort telepítenek, nagy részére már sikerült kezelőt is találni. A hiányzó pontok a következők: Apátfalva, Öttömös Csengele, Csongrád, Nagytőke, Székkutas-észak, Szentes és Derekegyház.