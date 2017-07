Falkában ijesztgetnek a kóbor kutyák Vásárhely utcáin

Ezzel a szöges seprűnyéllel védi Samut Marika. Fotók: Imre Péter

– Igen, láttam két kóbor kutyát, kedd este 8 óra felé a Kistópart utca környékén – mondta Molnár István. Gémes Erika kijelentette: amerre lakik, az Éva és a Mátyás utca környékén többször látta aludni az állatokat, fél tőlük, igyekszik kikerülni őket.Kecskeméti Lajosné Piroska arról számolt be, hogy hajnalban szokta látni a 4-5 kutyából álló falkát, olyankor nem engedi ki sajátjait az utcára. Annak is tanúja volt, hogy a csapat megkergetett, megmart egy másik kutyát. – Most még nem volt rá példa, de 3-4 évvel ezelőtt engem is megtámadott kóbor kutya, belemart a karomba és a kézfejembe. Sebészetre kerültem – elevenítette fel emlékeit Vitéz Lajosné. Ennek ellenére rendszeresen sétáltatja kutyáját, Samut. Marika magával visz egy seprűnyelet, azzal védi magát és kedvencét.

Az egyik élő csapdát a házuk előtt helyezték el a Mátyás utcában, mutatja Berényiné Benczédi Gabriella és a lánya, Dorottya. Fotó: Imre Péter

– Szinte mindennap találkozom, még ha nem is falkában, kóbor kutyával – árulta el Marika. Az utóbbi hetekben, hónapokban főleg Susánban, például a Kistópart, az Éva, a Mátyás és a Tavasz utcán látták őket. A Mátyás utcai hőközpont közelében tanyáznak – többen odahordanak nekik ennivalót –, oda is elhelyeztek úgynevezett élő csapdát. Bicikliseket kergetnek meg, megtámadják a kutyát sétáltatókat, agresszívek, randalíroznak, ugatnak, két macskát már széttéptek, szinte saját területként kezelik a környéket – ez derült ki a beszámolókból. Ezt mondta el az Éva utcában lakó Konczné Bakos Ibolya, a Mátyáson élő Bese Ernőné Marika, Zvara László pedig megmutatta a hőközpont kerítésén belüli élő csapdát.

– Kezdjük azzal: kóbor kutya volt, van, és mindig is lesz. Jelenlétükről az emberek tehetnek, ők dobják ki az egykori kedvenceket – jelentette ki Magyar József, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt. üzemeltetési igazgatója.

A kóbor kutyák közül három. Fotó: Berényi Dorottya

A hőközponttól nem messze, Berényiék háza előtt a borostyánban is található egy két végén nyitott, szalámival és krinolinnal „felszerelt" csapda. – Itt pihentek előttünk a hűvösben, meglátszott a borostyánon a helyük. Rögtön szóltunk az illetékeseknek, és ezért ide állították fel az élő csapdát. Gyorsan reagáltak a panaszunkra. A lányom, Dorottya a kutyákról készített fotókat, azokat is elküldtük – sorolta Berényiné Benczédi Gabriella. Közölte, amióta egyet elfogtak, a többi a ketrec mellé fekszik, be nem megy. Gyorsan tanulnak, nehéz őket átverni.

Azzal folytatta: foglalkoztatnak sintért, neki az a feladata – és végzi is –, hogy begyűjtse a gazdátlan ebeket. Élő csapdát is rendszeresen használnak, a mártélyi üdülőterületen mindig kint van egy. – Az utcai kutyák egy része nem kóbor, a családi házak egyes tulajdonosai úgy oldják meg a sétáltatást, hogy reggel és este is kiengedik az állatokat, akik együtt, csapatban mászkálnak. Az igazi kóbor ebeket pedig többen etetik, azzal is a környékre szoktatva. Egyszerűbb és tisztességesebb lenne, ha azok, akik megsajnálják őket, befogadnának egyet-egyet, és úgy gondoskodnának róluk – mondta Magyar.