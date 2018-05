Faragó Tamás ajándékot is hozott, amit visszakért - Olimpiai bajnokok látogatása a Gregusban

– Hoztam ajándékot, de vissza kell adni – mondta nagy derültséget kiváltva Faragó Tamás (65) olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdás. Tegnap a vásárhelyi Gregus Máté Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola aulájában tartott élménybeszámolót, amelyen a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének szervezésében vett részt. Vendég volt még a fociban ötkarikás aranyat nyerő Dunai II. Antal (75), az Újpest legendája, aki az európai góllövök versengésében Ezüst- és Bronzcipőt is kapott.– Ez az 1976-os montreali aranyérmem, ha megnézitek, megfogjátok, megértitek és megérzitek, miért vállaltunk annyi munkát, lemondást – közölte, majd odaadta a diákoknak a medált, akik elbűvölve nézték és adták kézről-kézre az ereklyét. Az apai ágon vásárhelyi kötődésű, Budapesten született Faragó „Tonó" 6 éves koráig rendszeresen Hódmezővásárhelyen, Újvároson nyaralt a nagyszülőknél. – Akkor még nem volt telefon, amit nyomogathattunk volna, ürgét öntöttünk, fára másztunk és csajoztunk, mert csajozni már 6 évesen is lehet. A földutakat is szerettem, de látszik, jelentős a fejlődés a városban – jelentette ki.Párhuzamosan kézilabdázott és vízilabdázott, végül a póló mellett tette le a garast. – Úgy vágtam neki, 13-14 évesen elhatároztam, a világ legjobb játékosa akarok lenni. Kicsit nagyképűen hangzott, először meg kellett volna tanulni tisztességesen úszni – mesélt a rajtról. Tervét megvalósította.– Tudtam, mit akarok, és azt miként érhetem el. Konkrét cél kell, mert a homályosan megfogalmazott cél homályos eredményt hoz. Igyekeztem mindent megtanulni, hogyan kell fejjel, lábbal dekázni a vízben és gólt rúgni, vagyis nem kézzel, lábbal a hálóba juttatni a lasztit. Illetve azt is, hogyan lehet úszás közben, feltűnés nélkül pofont adni az ellenfélnek. Mert az is megtanulható – közölte. Elárulta: akadt olyan, aki egy úszótempó alatt három pofont is kiosztott.Dunai Antal, akit a sajtóból a labdarúgó-rajongók Dunai II. Antalként ismertek – ezért írtuk így mi is – beszélt bajai kötödéséről és az ottani sportos kezdetekről. Hamar felfedezték tehetségét gólérzékenységét, a pesti élcsapatok versengtek érte, „Trabanttal vittek a fővárosba, akkor még az volt a slágerautó". Mexikóvárosban, 1968-ban lett olimpiai bajnok, 4 évvel később Münchenben a 2. helyen végzett a válogatott, úgy, hogy a lengyelek 1–0-s magyar vezetésről fordítottak 2–1-re az utolsó negyedórában. – Ott voltam 1964-ben Tokióban is az olimpián, de hiába lett aranyérmes a csapat, mivel egyetlen percet sem játszottam, az akkori szabályok szerint nem lettem bajnok. Csak első, erről oklevelet kaptam, rajta a nevemmel, japánul is.– Sokáig én voltam egy aranyammal a bajai rekorder, de Hosszú Katinka a Rióban szerzett hárommal alaposan megelőzött – mondta. Majd arról szólt, mindig is csatár akart lenni, gólt lőni, erre törekedett, fiatalon figyelte az akkori nagyokat, például Sivorit. – Látták, nem haragszik rám a labda, mikor nálam van. A Barcelona is le akart igazolni, de akkor nem lehetett legálisan külföldre menni dolgozni. Disszidens, sőt lehet, hazaáruló lettem volna. Később edzőként szép éveket töltöttem Spanyolországban – emlékezett.Dunai II. Faragót méltatva elmondta: fantasztikusan gólérzékeny volt, persze ő azt nem látta, mi történik a víz alatt. – Ne is akard megtudni – mondta csibészes mosollyal Tonó.