Fejlesztenék a fürdőt Hódmezővásárhelyen, de tervek még nincsenek

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere A Polgármesteri Hivatal gyorshír szolgálata elnevezésű Facebook-oldalon számolt be arról, hogy április végén Kis Andrea alpolgármesterrel és Gömöri Csilla fürdővezetővel „a város számára legfontosabb uszodai fejlesztésekről" egyeztettek.



Mint az említett fórumon olvasható, az intézmény és a város anyagi helyzete függvényében, rövid és középtávon egy 5 pontból álló feladatcsomag megvalósítását látják szükségesnek. Meg kívánják oldani a komplexum szennyvízelvezetését és saját vízellátását, annak érdekében, hogy mérsékeljék az Alföldvíz Zrt.-nek fizetett díjakat.



Ehhez az előkészületek már az előző években megtörténtek – írták. Kempinget is építenének a turizmus fellendítése érdekében. A fedett uszoda korróziójának felmérése, megállítása is a programban szerepel, hogy az épület állaga ne romoljon tovább.



Lehetőség szerint egy csúszdás medencét is létesítenének a 10 év feletti gyerekeknek. Az 5. pont pedig a gyógyászati és wellness-szolgáltatások fejlesztését irányozza elő. A Facebook-bejegyzésben az is szerepel, hogy a javaslatok megvalósítása esetén javulna a vásárhelyiek életminősége, de a beruházások anyagilag is gyorsan megtérülnének, ezért érdemes minél hamarabb előteremteni a szükséges forrást.



Hogy milyen forrásból és mikor valósítanák meg az elképzeléseket, erre mi is kíváncsiak voltunk, főleg annak ismeretében, hogy például a Járható Vásárhely Program milyen kálvárián ment keresztül.



Kérdéseinkkel a polgármesteri hivatal sajtószolgálatához fordultunk. Érdeklődtünk, az egyes programpontok megvalósítása mennyibe kerül. Milyen forrásból teremtik elő a költségeket? Milyen lesz az új kemping? A csúszdás medence egy újonnan kialakításra kerülő medence lesz, vagy egy régit alakítanak át erre a célra? Milyen fejlesztésekre gondoltak a gyógyászati és a wellnessrészlegen? Mi lesz a megvalósítás sorrendje? Mit jelent a rövid és középtáv, vagyis mikorra ütemezik a megvalósítást?



Gyors választ kaptunk, ám sok mindent nem tudtunk meg. Kérdéseinket a fürdővezetésnek továbbította a sajtószolgálat. Az egymás közti levelezésüket is megkaptuk (ezt valószínűleg véletlenül), valamint egy pdf-et a gyógyászati fejlesztésekről.



A fürdővezető azt írta, előkészített tervek, projektek a rendelkezésére álló információk szerint nincsenek, sem a szálláshely (kemping), sem az esetlegesen létesítendő bel- vagy kültéri élményrészlegről. Ami biztos, a 2018. évi vendégelégedettségi kérdőívek alapján a fürdőlátogatók tényleg szeretnének csúszdát.



A fürdő felújított gyógyászati részlegét ellenben hamarosan átadják. Két masszírozóhelyiség, tangentor (víz alatti masszázs) és a hozzájuk tartozó kiszolgálóhelyiségek állnak majd a vendégek, illetve betegek rendelkezésére. Június elsejétől 30, illetve 50 perces frissítő, sport- és aromaterápiás relaxáló masszázst is kínálnak majd a szolgáltatásaik között.