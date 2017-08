Fél áron szállít utasokat az áltaxi Vásárhelyen

Feltűnt egy hiéna a vásárhelyi taxis piacon, közel egy-másfél hónapja. A Körös-toroki Napokra 5 ezer, Szegedre 3 ezer forintért szállította az utasokat, a hivatalos ár 8, illetve 6 ezer lenneA csongrádi mulatság idején Facebookon is hirdette magát. Fehér, ránézésre legalább 20 éves, üzletszerű személyszállításra alkalmatlan fehér Opel Astrával közlekedik – tudtuk meg a Főnix Taxi egyik, névtelenséget kérő munkatársától. Akadt, aki VW Passatra emlékezett.



– Nem sárgította be a kocsiját, feketén dolgozik, nem fizet semmit, előlünk viszi el a fuvarokat. Felháborító, bosszantó! – jelentette ki a fuvarozó. Arra panaszkodott még: nem találnak rajta fogást, mert arra hivatkozik, ismerőseit, barátait vitte, nekik tett szívességet. Egy másik taxis, Viktor is hallott már a partizánról, de sokkal többet ő sem tudott róla.



Azt mindketten megerősítették, hogy hátsó szélvédőjén Fake Taxi felirat látható. Aranyos, ezzel ugyanis a középkorú, nagydarab, borostás, szakállas férfi – ilyen személyleírást adtak róla – vállalta, hogy tevékenysége illegális. Az angol fake szó jelentése ál-, mű-, hamisítvány, utánzat. Felér egy vallomással. A vicces matricát egyébként bárki megveheti a Vaterán 860 forintért.



Az illegális taxizás nem újdonság a városban. 3-4 évvel ezelőtt legalább 10 autóval végeztek engedély nélkül személyszállítást. Ezért volt szükség az autók sárgára fóliázására – Budapest után másodikként Vásárhelyen

– és minősítésére. Jelenleg 34-35 legális taxi fut az utakon.



A Volán Taxi 3 munkatársa sem árulta el a nevét. Azt viszont közölték: hétvégeken, főleg szombat éjszaka látják pörögni – volt köztük, aki több, két-három illegális taxira is emlékezett –, és általában a Piros közelében vagy a Tóalj utcai Mol-kútnál várakozik az illető. Arra sétáltunk, de egyik helyen sem találtuk.



– Én arra tippelek, egy emberről van szó, aki két autóval taxizik illegálisan. Tőlem azt csinál, amit akar, de bosszantó, hogy még reklámozza is magát, például a Körös-toroki Napok alkalmával – közölte János, a Party Taxi munkatársa. Elárulta: már beszéltek a problémáról a másik két társaságnál dolgozókkal, arról, milyen lépéseket tegyenek. Elképzelhető, hogy feljelentik.