Fel kell újítani a lerobbant házat az Andrássy úton

Jövőre újra megszépülhet az Andrássy úti ház. Néhány hónapja az egyik legcsúnyábbnak választották csupasz homlokzata miatt olvasóink. Fotó: Máté Gergely

– Hova vegyek én fel 15 éves futamidejű hitelt 68 évesen?– kérdezte Rákos Lajosné. Az asszonyt az Andrássy út 9. szám alatti társasház felújítása kapcsán tájékoztatta Ambrus Norbert, az önkormányzat jogi irodájának vezetője a hétfői közgyűlésen. A nyugdíjas 1982 óta él a több mint 140 éves házban.– Ez a ház úgy megy tönkre, ahogy van – jelentette ki az Andrássy úti ház lakója a közgyűlés előtt. – Ezt a 150 évet ezen a hat lakáson szeretné behozni az önkormányzat? Mi támogatjuk az eljárást, de ezt ebben a formában nem tudjuk elfogadni, és nem járulunk hozzá. Ha a műemlékhivatal ezt így akarja, korhűen, akkor járuljon hozzá legalább 50 százalékkal. Ha kapunk támogatást, akkor a fennmaradó összegtől nem zárkózunk el. Mindannyiunk érdeke a ház felújítása – mondta a testületnek.– Az önkormányzat gesztust próbál gyakorolni, amikor 30 százalék vissza nem térítendő támogatást ajánl a felújításra – mondta Korsós Ágnes címzetes főjegyző. Kószó Péter alpolgármester szerint a város érdeke, hogy a házat felújítsák.

– Bánom, hogy a közgyűlésen nem kaptam észbe a felszólalásomkor. Mondanom kellett volna, hogy a tulajdonosok és nem az üzletek nevében kértem, hogy meghallgassanak. A költségek bármikor megnőhetnek, csak becslést hallottunk eddig – idézte fel Rákos Lajosné. A hétlakásos házban hat tulajdonos mellett az önkormányzaté az egyik lakás. Ezenkívül három üzlet és egy játszóház található a földszinten.– 13 millió forintot költöttek a házra a lakástulajdonosok bármiféle támogatás nélkül – mondta az asszony. Az utóbbi években három lépésben verték le a vakolatot az utca felől, még arra is odafigyeltek, hogy az eltávolított díszeket megtartsák, így azok lemásolhatók. Emiatt azonban a rezsijük növekedett meg.A műemlékvédettség alatt álló házat az önkormányzat szerint vélhetően 52 millió forintból újítanák fel. Ez kiterjed a homlokzat, a tetőtér rekonstrukciójára, valamint az épületgépészeti felújításra is. A munkára a tulajdonosokat a kormányhivatal szólította fel. A vissza nem térítendő támogatáson kívül az önkormányzat a fennmaradó költségekhez 15 éves részletfizetéssel kamatmentes hitelt biztosítana. Viszont az önkormányzatnak 40 százalék tulajdonrésze van a házon belül, így a felújítás költségeinek 40 százalékát is a város állja. A magánszemélyek egyébként lakás-takarékpénztári szerződések megkötésével még állami támogatásra is jogosultak lehetnek.