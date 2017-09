Felavatták a négy felújított ovi egyikét

A nagycsoportosok verssel készültek az ünnepségre. Fotó: Imre Péter

Igazán emlékezetes marad a vásárhelyi Oldalkosár utca 4. szám alatti óvoda nagycsoportosainak a keddi átadóünnepség. Nemcsak a felújított intézmény miatt, hanem azért is, mert cirkuszjegyet kaptak ajándékba Almási István polgármestertől és Vágó János önkormányzati képviselőtől.Közel 600 millió forintból 11 óvoda újul meg Vásárhelyen, elsőként a már említett ovit adták át hivatalosan. Közel 35 milliót költöttek rá. Az 1970-ben épült intézményben akadálymentes mosdót, bejáratot alakítottak ki, gépészeti munkákat végeztek, belső nyílászárókat építettek be, megújult a külső homlokzat, a só-, tornaszoba és a konyha, valamint 1 millióért új eszközöket is vásárolhattak – sorolta a tagintézmény-vezető Maksa Zsuzsanna. Hozzátette: négy hónapig a Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola fogadta be a kicsiket és a pedagógusokat.

Almási István elmondta: a közeljövőben a Pál, a Magvető és a Klauzál utcai ovit is átadják, mindhárom elkészült már. A hátralévő 7 közül – az ütemterv szerint – a Szabadság téri még az idén kész lesz. Azt követi a Tornyai és a Pálffy utcai (mindkettő átadási határideje április 30.), az Észak utcai (május 31.), a sort a Szent István és a Malom utcai, valamint az Oldalkosár utca 14. szám alatti zárja. Utóbbiakkal augusztus 31-ére végez a kivitelező.Úgy tudjuk, a város a következő körben az ovik kertjét, udvarát is szeretné rendbe hozatni.