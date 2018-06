Feldúrva a belváros, de türelmesek a vásárhelyiek - galéria

Korlátozások



Lezárások, korlátozások a munkálatok miatt előreláthatólag szeptemberig lesznek az Ady utcában. A Bajcsy-Zsilinszky utcában vágányépítés miatt félpályás forgalomkorlátozással egyirányú a forgalom a Kistópart utca irányából a Kálvin tér felé, korlátozások szintén szeptemberig lesznek a Bajcsy-Zsilinszkyn. A közműkiváltások július 20-áig tartanak az Andrássy úton. Külső szakaszán szükséges az ivóvíz, szennyvíz, gáz és elektromos vezetékek kiváltása, átépítése, közműkeresztezések védése. A belső részén, a Kossuth tértől a Kaszap utcáig folyamatos helyi korlátozásokkal találkozhatnak a közlekedők, lokális lezárásokkal, terelésekkel, forgalomtechnikai módosításokkal.

– Elviselhetők a nehézségek, és tudjuk, ez a munka ezzel, felfordulással jár – mondta a 60 éves vásárhelyi Tóth László a szinte teljesen feldúrt Kálvin János térhez közel. Ott egy sávon közlekedhetnek a járművek a Kaszap utca felé. Azzal folytatta: ritkán, 30 évente egyszer zajlik ekkora beruházás a városban, és úgy látja, jól haladnak a munkával.Az Emlékpont Múzeum közelében, az Andrássy úton a társasház előtt a közműkiváltásban az ivóvízzel dolgoznak, 300-as gerincvezetékeket fektetnek le. Megtudtuk: hivatalosan június végéig szól a „mandátumuk", addig kellene végezni, de lehet, hogy átcsúsznak július elejére. Sok váratlan akadály – például elektromos vezeték – lassítja őket, vagy a térképen rosszul, pontatlanul jelölték be a különböző vezetékek helyét, ezért ütköznek beléjük.A belvárosban, a Bajcsy-Zsilinszky utcától a Kálvin János téren és az Andrássy úton át a Kossuth térig szinte egymást érik az árkok, gödrök, a munkaterületet elkerítő rácsok, forgalomelterelések. Frontot idéző állapotok uralkodnak, de a vásárhelyiek általában türelmesek, megértők. – A lezárások miatt keresni kell az utat, merre mehetünk, olykor a bicikliről is le kell szállni, hiába sietünk, de leszállunk, és úgy megyünk tovább – közölte a 78 éves Fenesi Imre. Hozzátette: „saját feje szerint" nem lenne szükség a tramtrainre, de most már kíváncsi rá.Az Újvároson élő, általában kerékpárral járó Belovai Lászlóné Mária is türelmes. – Számomra akkor jelent gondot a közlekedés, ha a belvárosban akad dolgom. Egyébként a munkálatokat kikerülve, a Tóalj utcán, a kertek alatt elmegyek az újvárosi aluljáróig, és már otthon is vagyok – mondta Mária, akivel a Pelikán Hotel előtt beszélgettünk. Pár méterre, az Andrássy út és a Kossuth tér találkozásánál, az Andrássy mindkét oldalán zajlik a beruházás, sávnyi szélességet hagyva a gyalogosoknak és a bicikliseknek.– Sok nehézséget okoznak a munkák a lezárt úttesttel, járdákkal – jelentette ki Mucsi József órás, akinek az Andrássy út 3. szám alatti kapualjban van az üzlete. Azzal folytatta: akadtak olyan napok, amikor csak gyalogosan lehetett megközelíteni a boltot, és a pluszséta főleg a nyugdíjasoknak jelent kényelmetlenséget. – Ha ez sokáig így folytatódik – állítólag 2020-ig nem sok pozitív változás várható –, boltok, vállalkozások mehetnek tönkre a nehéz megközelíthetőség miatt, mert a kuncsaftok átszoknak máshová – mondta Mucsi József, aki autó helyett mostanában biciklivel jár.A kerekesszékeseknek még nehezebb a dolguk. Mátray Attila elárulta, számára most még nem jelent problémát a tramtrainépítkezés, mindig talál a továbbhaladásra megoldást. Mária mást tapasztalt: ha nincs építkezés a városban, szerinte akkor is nehéz kerekesszékkel közlekedni, mert nincsenek megfelelően akadálymentesítve a járdák, az utak. Ebben az időszakban fokozottan figyelve kell keresni a le- és feljárókat. – De már megszoktam, 16 éves korom óta kerekesszékkel járok, ezt is kibírom valahogy – közölte végül.