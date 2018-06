Félévente elsötétül a Szabadság tér

Három napon belül javítani kell a hibát

A szolgáltató köteles a hibabejelentéseket 48 órán belül kivizsgálni és annak eredményéről az előfizetőt értesíteni – olvasható a Fogyasztóvédelem tájékoztatójában. Ha a hiba kijavításához harmadik személy (például ingatlantulajdonos, közműszolgáltató) hozzájárulása kell, azt a szolgáltatónak 48 órán belül meg kell kérni.



Ha arról tájékoztat, további helyszíni vizsgálat szükséges, akkor azt is meg kell jelölnie, hogy arra melyik napon, a 8 és 20 óra közötti, 4 órás időszakban mikor kerül sor. A szolgáltató köteles az előfizető által bejelentett, valós, érdekkörébe tartozó hibát elhárítani. A bejelentéstől a javításig terjedő idő nem haladhatja meg a 72 órát.

– A legutóbbi nagy vihar óta nincs közvilágítás előttünk, és azóta nem működik a lámpa – mondta a vásárhelyi Szabadság tér 84/1 számú társasházában élő Petrovics Anita, akivel hétfőn beszélgettünk. Közölte: látta, hogy valaki Facebookon bejelentette a hibát, de előttük este még mindig olyan sötét van, hogy alig lehet látni.Ezt megerősítette az ugyanabban a lépcsőházban élő Anna, hozzátéve: ablakából éppen látja a lámpát, biztos, hogy nem működik.A napokban járt szerkesztőségünkben Vecsey Ferenc, aki arra panaszkodott, a Szabadság téren a 75-östől a 91-es számú házig nem működött napokon át a közvilágítás, a kandeláberek csak „sötét fényt árasztottak". Az ő bejelentése nyomán kezdtünk a Szabadság téri sétába.Anna otthonához képest egy lépcsőházzal arrébb egy idősebb nő arról számolt be, majdnem egy hétig előttük sem működött a közvilágítás, de a DÉMÁSZ szakemberei már megjavították. – Pénteken, szombaton és vasárnap már volt világítás, előtte pár napig olyan sötét volt a környéken, hogy a kulccsal nem találtam a zárba – mondta a 85. szám alatt lakó Sugár Laszlóné. Most jó, de hogy meddig, az kérdés – tette hozzá Bessenyiné Ibolya.A 90-es számú társasháznál Erzsi néni és Ica néni ült a padon, elárulták: koruk miatt este nem nagyon mászkálnak az utcán, ezért a világítást sem figyelik. De tudják, többször előfordult már áramkimaradás a Szabadság téren.– Félévente egyszer biztosan megtörténik, hogy nem világítanak a közeli lámpák – osztotta meg velünk tapasztalatát a 91-es számú házban lakó kismama, Nikolett.– Korábban hajnalban jártam dolgozni, és kukasötétben indultam el, ami kicsit félelmetes, és nem biztonságos. Bárhonnan, bárkitől kaphatunk egy jókora maflást. Most üzemelnek a lámpák – mondta. Úgy vette észre, a Szabadság tér rekonstrukciója után váltak rendszeressé az áramkimaradások a közvilágításban.Az esetekről megkérdeztük a szolgáltatót, a NKM Áramszolgáltató Zrt.-t. Kommunikációs osztálya a következő választ adta: Vásárhelyen, a Szabadság téren május közepén többszörös kábelhiba okozott fennakadást a közvilágítási áramellátásban.A Nemzeti Közművek munkatársai ideiglenes műszaki megoldással helyreállították az áramellátást, majd a területen 700 méter kábelt cseréltek ki. A múlt héten egyszer az alállomásban történt vezérlési hiba miatt nem kapcsolt fel a közvilágítás, a javítást már itt is elvégezték.Ezúton is elnézést kérnek ügyfeleiktől a kellemetlenségekért, valamint közölték, ha valaki közvilágítási hibát észlel, bejelentését a 62/565-881-es telefonszámon teheti meg.